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Брестское «Динамо»: Информация о продаже Зайцевым клуба является чистейшей провокацией

  • 22.12.2019, 21:01
Брестское «Динамо»: Информация о продаже Зайцевым клуба является чистейшей провокацией

В пресс-службе брестского «Динамо» опровергли слова своего руководителя.

В пресс-службе брестского «Динамо» заявили, что новость о продаже клуба Александром Зайцевым не соответствует действительности, передает «Трибуна».

«Появившаяся информация о том, что Зайцев покидает «Динамо-Брест» не соответствует действительности и является чистейшей провокацией.

Мы разбираемся с первоисточником и в частности с автором этой новости», – заявили в пресс-службе.

Ранее издание «Медиа-Полесье» опубликовало интервью с Зайцевым, в котором он заявил, что намерен продать клуб и заняться «Рухом».


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