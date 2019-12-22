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В Канаде неизвестные открыли стрельбу по прохожим

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  • 22.12.2019, 21:33
  • 1,354
В Канаде неизвестные открыли стрельбу по прохожим
Иллюстрационное фото
Источник: ЕРА

Полиция разыскивает стрелявших.

На востоке канадского города Торонто вечером 22 декабря неизвестные открыли стрельбу по прохожим. Об этом сообщила полиция Торонто в Twitter.

Два человека получили множественные огнестрельные ранения. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. В полиции добавили, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Вероятных подозреваемых видели убегающими с места происшествия. В Toronto Sun сообщили, что полиция разыскивает стрелявших и опрашивает свидетелей инцидента.


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