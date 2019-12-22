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Названы самые надежные автомобили 2019 года

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  • 22.12.2019, 22:02
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Названы самые надежные автомобили 2019 года

В нынешнем году некоторые марки заметно улучшили свои позиции.

Рейтинг самых надежных автомобильных марок, который публикует издание Consumer Reports, в этом году возглавил Lexus, передает rg.ru.

Далее идут Mazda и Toyota, которые занимают традиционно высокие позиции в рейтинге Consumer Reports. Сообщается также, что в нынешнем году некоторые марки, такие как Chrysler, Dodge, Infiniti и Mini, заметно улучшили свои позиции с прошлого года. Volkswagen и Acura, наоборот, опустились на несколько пунктов вниз.

Как отмечают в Consumer Reports, причина заключается в том, что у внедорожников Volkswagen Atlas и Tiguan еще в прошлом году были выявлены технические проблемы, также до сих пор обнаруживаются дефекты и у Acura MDX. Еще у нескольких марок - Audi, BMW и Subaru - позиции в рейтинге также сильно сократились за последний год.

Уточняется, что модельная линейка Lexus набрала в рейтинге 80 баллов из 100. При этом самым надежным автомобилем, как показало исследование экспертов, в этом году стал кабриолет Mazda MX-5 Miata.

Марка Toyota, которая в рейтинге прошлого года занимала первое место, переместилась на третью позицию. Четвертое место занял Porsche, а пятое - бренд Genesis. В топ-10 самых надежных брендов, по версии Consumer Reports, остальные места заняли Hyundai, Subaru, Dodge, Kia и MINI.

Индекс надежности высчитывается на основе показателей надежности автомобилей всего модельного ряда марки, уточняют эксперты издания. Средний показатель обычно попадает в промежуток от 41 до 60 баллов.


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