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Белорусы могут лишь позавидовать французам

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  • Максим Яремко
  • 22.12.2019, 22:11
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Белорусы могут лишь позавидовать французам
ФОТО: REUTERS

Почему президент Франции отказался от пенсии.

Уже третью неделю во Франции продолжаются широкомасштабные забастовки и акции протеста против анонсированной властями пенсионной реформы. Бóльшая часть страны встала. Железнодорожный транспорт, включая высокоскоростные поезда TGV и парижское метро, работает вдвое меньше от своей нормы.

В массовой забастовке профсоюзов и уличных акциях по всей Франции принимают участие более 800 тысяч человек. Этот народный демарш – один из крупнейших с 1995 года, когда премьер-министр Ален Жюппе был вынужден отказаться от масштабной реформы пенсионной системы после нескольких недель забастовок.

Причина столь массовых протестов – радикальная реформа пенсионной системы, предложенная французским президентом Эммануэлем Макроном. Её суть – переход с 2025 года от нынешней сложной системы, включающей 42 различных режима, к универсальной пенсионной системе.

При нынешней системе существенно отличаются как возраст выхода на пенсию, так и объемы пенсионных начислений различных групп населения. Реформа предполагает смену принципа начисления пенсий и запуск системы пенсионных баллов.

Пенсионный возраст останется на уровне 62 лет, но, чтобы пенсионная система осталась бездефицитной, с 2027 года людям потребуются дополнительные два года работы, чтобы уйти на покой с полной пенсией. То есть те, которые родились после 1974 года, должны будут работать до 64 лет. Хотя предполагаются и исключения: пожарные, военнослужащие и полицейские смогут и дальше выходить на пенсию раньше остальных.

Сейчас правительство завершает работу над реформой и полно решимости провести её через парламент в начале следующего года. У разных категорий работников имеются свои причины для недовольства этим. Так, например, учителя опасаются снижения размера своих пенсий при переходе на новые правила. А транспортники защищают свой специальный режим, позволяющий им выходить на пенсию досрочно.

На фоне массовых протестов и забастовок французское правительство уже пошло на значительные уступки противникам реформы. Пенсионные новшества затронут значительно меньшее число граждан, чем опасались профсоюзы, сообщил на днях французский премьер-министр Эдуар Филипп. Но накал протестов это не остудило.

В прошлую субботу, выступая на пресс-конференции в Кот-д'Ивуаре, Эммануэль Макрон призвал транспортные профсоюзы прекратить забастовку на период праздников из «уважения к семейной жизни» соотечественников, которые «иногда разлучаются и желают воссоединиться во время праздника».

Макрон также заявил, что отказывается от своей президентской пенсии 6220 евро в месяц, положенной ему после ухода с поста, а также от своего будущего членства в конституционном совете Франции, на которое пожизненное право имеет каждый французский экс-президент. (За место в конституционном совете выплачивается ежемесячная денежная выплата в размере 13500 евро.)

Предыдущий президент Франсуа Олланд тоже отказался от этой льготы, но Макрон стал первым президентом, который отказался ещё и от пенсии.

Несмотря на широкий жест президента, несколько профсоюзов уже заявили, что не остановят забастовку даже в праздники, если правительство не отменит свою реформу. Белорусы, попавшие в пенсионную ловушку, могут лишь позавидовать французам, умеющим отстаивать своё право на лучшую жизнь.

Максим Яремко, «Солидарность»


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