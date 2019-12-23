Фотофакт: В Полоцке и Новополоцке — бум автофлешмобов
- 23.12.2019, 8:12
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Водители всячески обыгрывают новогоднюю тему.
Уже третью фигуру из автомобилей за последние дни сделали активисты клуба «АвтоМотоСообщество». 20 декабря они составили часы и елочку из полусотни машин, сообщает портал gorod214.by. Композиция появилась на площади Свободы в Полоцке рядом с главной новогодней елкой города.
На этой же площади в Полоцке в начале декабря составили из машин надпись I love Belarus.
А в соседнем Новополоцке на днях вокруг новогодней елки составили снежинку из 40 автомобилей.