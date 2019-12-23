закрыть
23 декабря 2019, понедельник, 11:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Фотофакт: В Полоцке и Новополоцке — бум автофлешмобов

  • 23.12.2019, 8:12
  • 1,947
Фотофакт: В Полоцке и Новополоцке — бум автофлешмобов

Водители всячески обыгрывают новогоднюю тему.

Уже третью фигуру из автомобилей за последние дни сделали активисты клуба «АвтоМотоСообщество». 20 декабря они составили часы и елочку из полусотни машин, сообщает портал gorod214.by. Композиция появилась на площади Свободы в Полоцке рядом с главной новогодней елкой города.

На этой же площади в Полоцке в начале декабря составили из машин надпись I love Belarus.

А в соседнем Новополоцке на днях вокруг новогодней елки составили снежинку из 40 автомобилей.

Фото: Виталий Шарстук
Фото: Виталий Шарстук
Фото: Виталий Шарстук

популярное за неделю

Мнение

Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко Андрей Санников