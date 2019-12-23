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Ирина Красовская: В признании Гаравского есть одна новая для меня вещь

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  • 23.12.2019, 8:41
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Ирина Красовская: В признании Гаравского есть одна новая для меня вещь

Супруга исчезнувшего бизнесмена прокомментировала сенсационное признание.

Бывший боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский признается в участии в убийствах критиков Лукашенко и рассказал их детали. Экс-министр внутренних дел Беларуси Юрии Захаренко, экс-глава Центризбиркома Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский пропали без вести в конце девяностых. Расследование в Беларуси было приостановлено. Супруга бизнесмена Анатолия Красовского Ирина рассказала BBC — о том, что меняет в расследовании признания Гаравского.

- Ирина, вы смотрели или читали интервью Юрия Гаравского?

- Добрый день, да, я смотрела и читала это интервью.

- Вы что-то новое для себя узнали?

- За 20 лет мы получили очень много различной информации из различных источников. Показания этого свидетеля не являются новыми для меня, но за исключением одной вещи: описания процесса убийства и уничтожения тел. Это было совершенно новым и я это увидела впервые.

- В Беларуси расследование дел пропавших политиков остановлено. Как вы считаете, новые факты изменят положение вещей?

- Возобновление расследования может быть, я этого не исключаю. Но следствие проводится уже на протяжении 20 лет и результата мы пока не видим. Конечно, я верю в правосудие и оно когда-нибудь случится. Но все зависит от страны, в которой мы живем. Власти, причастные к исчезновению своих оппонентов, не будут расследовать подобные дела. Вы это можете увидеть на примере Беларуси, где на протяжении 20 лет мы не видим результата. Будем ждать, диктатура и диктаторы — не вечны. Я думаю, что правосудие свершится.

- Вы обращались в какие-то международные инстанции, если в Беларуси невозможно добиться справедливости?

- Да, конечно. Мы выиграли суд в Комитете по правам человека в ООН, но власти Беларуси не отреагировали на это, также как и на решения, постановления, резолюции других организаций: ОБСЕ, ПАСЕ и так далее.


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