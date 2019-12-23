В российскую ЧВК, воевавшую на Донбассе, входили представители ГРУ 3 23.12.2019, 8:45

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В организации были четко распределены роли и задачи.

В частную военную компанию (ЧВК) "Е.Н.О.Т. корп.", воевавшую на украинском Донбассе, входили представители Главного разведывательного управления минобороны РФ (ГРУ). Об этом говорится в статье российской газеты "Коммерсантъ" от 19 декабря.

Изданию стало известно о показаниях, которые дали участники региональной общественной организации "Единые народные общинные товарищества" Следственному комитету России. Организация известна как ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.", в РФ членов организации обвиняют в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.

Из слов фигурантов следует, что в организации были четко распределены роли и задачи, причем самые ответственные поручения выполняли действующие военнослужащие – спецназовцы ГРУ.

В частности, свидетели рассказали, что военнослужащий ГРУ Денис Карабан, известный как Белка, проводил с членами ЧВК тренировки по рукопашному бою, а также неоднократно помогал "енотам", когда они выезжали в "гуманитарные командировки" на Донбасс.

Издание отмечает, что большинство членов "Е.Н.О.Т. корп." сейчас содержатся под стражей. Их адвокаты, обжалуя меры пресечения, никогда не указывали на связь Карабана с силовыми структурами.