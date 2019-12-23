Второй Афганистан для России 6 23.12.2019, 8:52

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Фото: AP/Sergei Grits

Cобытия на сирийской арене напоминает ловушку.

Дважды в этом году Россия отметила даты, связанные с войной в Афганистане: 40 лет с момента ввода советских войск в эту страну 15 февраля 1979 года и 30 лет с их вывода 12 февраля 1989 года. Между этими датами прошло почти десять лет с тех пор, как Россия тщетно пытается сохранить лицо после Афганистана, откуда в цинковых гробах вернулись около 15 тысяч солдат, пишет ливанское издание Al Modon (перевод - inosmi.ru).

Москва и так никогда не забывала Афганистан, но воспоминания о нем оживило еще больше участие России в сирийской бойне, начиная с осени 2015 года. В начале российской операции в Сирии многие опасались, что эта страна станет для России вторым Афганистаном и ей придется расширить свое присутствие и пойти на эскалацию конфликта, о чем заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Картунов в интервью «Аль-Модон». По его мнению, этой эскалации и расширения российского присутствия на сирийской территории «еще не произошло», и роль Москвы остается очень ограниченной, как и ее потери в этой арабской стране. Связанные с военной операцией издержки остаются относительно небольшими, поскольку многочисленные маневры внутри страны обходятся российской казне намного дороже, на его взгляд, чем полеты в небе над Сирией.

Тем не менее Картунов считает, что Сирия напоминает Афганистан под другим углом зрения, поскольку, как и там, не совсем ясно, когда завершится военная операция и на каких условиях. Сроки окончательного вывода российских военных из Сирии постоянно откладываются, а «военная победа ускользает меж пальцев».

Николай Рыжков, председатель Совета министров Советского Союза в период вывода войск из Афганистана, категорически отказывается проводить какие-либо параллели между Сирией и Афганистаном. Как он отметил в интервью агентству «Интерфакс» в феврале этого года в связи с сороковой годовщиной ввода сил в Афганистан, нельзя сравнивать несравнимое, и между Сирией и Россией существует правовая основа для оказания помощи в случае агрессии. По его словам, российская помощь стала ответом на просьбу законного президента Сирии, и независимо от мнений об Асаде, для Рыжкова он является законным: «Существуют юридические основания для межгосударственных взаимоотношений. Мы не в вакууме живем. Но Россия, и это нельзя не видеть, не ставит цель создать в этой стране нечто на нее похожее, сделать из Сирии свое подобие. Мы выступаем за многостороннее решение сирийской проблемы. Мы за конституцию в этой стране, которая бы отвечала национальным традициям».

С 2015 года российские средства массовой информации, разумеется, сравнивали участие советской России в войне в Афганистане и ее нынешнее вмешательство в сирийскую резню. Так или иначе такие намеки прослеживаются в большинстве российских публикаций, посвящённых роли Москвы в Сирии. Примерно через год после начала ее военной операции в этой стране на одном из российских сайтов (segodnia.ru) была опубликована статья под названием «Сирия как Афганистан». Ее автор сравнил то, как российское руководство оправдывало свое вмешательство, будь то Афганистан или Сирия. Так, советские войска вошли в Афганистан, объявив об отсутствии намерения вести войну длительное время. Кроме того, сначала это был небольшой вооруженный контингент, местное население в целом приветствовало советских военных, врагами были моджахеды-сунниты, а сам Афганистан расположен далеко от Москвы.

Что касается нынешнего сирийского конфликта, то в начале военной интервенции российское руководство также заявило, что не намерено вести долгую войну (пока не объявило о выводе сил весной 2016 года), отправило в Сирию небольшие силы (военная авиация, наземные силы), а местное население приветствовало российских военных. Последние добивались успехов с минимальными потерями, а их нынешние враги — это суннитские солдаты (революционеры, боевики, террористы, умеренная оппозиция и прочие силы). И, наконец, Сирия как и Афганистан расположена вдали от Москвы.

На сайте приводятся тезисы древних китайских военных об «искусстве войны», согласно которым успешными обычно бывают кратковременные военные кампании, а не длительные войны. Россия, как и Советский Союз, вовлечена в длительный конфликт с высокой степенью неопределённости. По словам автора, происходящее с Россией в Сирии, похоже на то, что имело место в Афганистане: первоначальные военные успехи, но отсутствие признаков победы в войне, за которыми последовал период американской активизации процесса поставки оружия противникам советской армии, что привело к поражению Кабула. События на сирийской арене напоминает ловушку, в которую Москва попала в Афганистане. Она еще не оказалась в столь тупиковой ситуации (на 2016 год), но если это произойдет, все будет «плохо и очень грустно».

Спустя десятилетия после того, как Политбюро Коммунистической партии Советского Союза приняло решение о вторжении в Афганистан российский оппозиционный сайт «Знак» опубликовал большую статью под названием «Афганистан привел к гибели нашей армии и государства». Согласно мнению автора, это решение стало роковой ошибкой. Сайт цитирует первого заместителя комитета по обороне в Государственной Думе Александра Шерина. По его мнению, Афганистан похож на нынешнюю Сирию, и обстоятельства ввода советских войск в Афганистан были очень похожи на обстоятельства вмешательства российской армии в Сирию. Он напомнил о джихадистах, которые вышли на передний план и попытались свергнуть законное афганское правительство и аннулировать соглашения между Советским Союзом и дружественной Республикой Афганистан. Автор статьи утверждает, что подобные заявления, безусловно, будут периодически поступать со стороны официальных политических и военных лиц в сороковую годовщину начала афганской войны. В этой ситуации крайне важно, по его мнению, чтобы военные лидеры признали ошибочность вторжения в Афганистан. Такой позиции придерживается не только сайт, но и некоторые бывшие сотрудники КГБ, участвовавшие в афганской войне.

В свою очередь, платформа русских националистов и фашистов «Завтра», апеллирующая к ультраправому крылу нынешней российской власти, которую она всегда обвиняет в «предательстве» национальных интересов России, опубликовала 5 декабря статью под названием «Чей заказ выполняет Россия в Сирии?» Автор попросил своих читателей ответить на вопрос: «Вот честно, кто из вас может внятно сформулировать цель нашего военного присутствия в Сирии?» Он продолжил: «Вот началась война в Афганистане в 1979 году, так нам быстро честь по чести объяснили, что хорошие ребята хотят строить социализм, а плохие им мешают. Соответственно, по всем понятиям мы должны им помочь. Все ясно, понятно».

Газета завершает свою отвратительную сатиру, вспоминая старый анекдот о пренебрежении Путина к национальным интересам России. Анекдот таков: «Президент Кока-Колы звонит Путину с предложением, если Путин утвердит в России красный флаг, но с небольшой желтой надписью в углу "Соса-Соla", то он оплатит все внешние долги РФ и еще сверху накинет. Путин: "Это интересное предложение, я должен посоветоваться, пока трубочку не вешайте", — берет трубу без номеронабирателя, — "Слышь, Касьянов, а ну скажи мне, когда у нас контракт с Аквафреш заканчивается?"»

Россиянам известны все подводные камни в современной политической системе страны, и поэтому их доверие к ней остается на таком низком уровне. Можно ли гарантировать сирийцам, что путинская Россия, несмотря на все свои внутренние «победы», в конечном итоге покинет Сирию так же, как это сделала в Афганистане? Станет ли Сирия вторым Афганистаном?