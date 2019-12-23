Вторая волна арабской весны 23.12.2019, 8:56

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Добьются ли успеха новые протесты?

В 2019 году арабский мир пережил драматические потрясения после того, как лидеры Алжира и Судана, на протяжении многих лет управлявшие этими странами, были вынуждены уйти в отставку на фоне массовых народных протестов. Аналогичные протесты позднее начались в Ираке и Ливане, что может расшатать их прочные связи с Ираном. Сохраняется нестабильная ситуация в Ливии и Йемене, cообщает «Голос Америки».

Народные протестные движения 2019 года привели к смещению многолетних лидеров в Судане и Алжире и вынудили премьер-министров Ливана и Ирака уйти в отставку.

Наблюдатели называют движения 2019 года второй волной «Арабской весны», которая началась в 2011 году, привела к отстранению от власти правителей Туниса, Египта и Ливии и разожгла гражданские войны в Сирии, Йемене и Ливии.

Новый этап «арабской весны» начался в декабре 2018 года акциями протеста против суданского лидера Омара аль-Башира, кульминацией которых имевшее место в июне смещение его суданскими военными.

В апреле протесты вынудили президента Алжира Абделя Азиза Бутефлику уйти в отставку, сорвав его планы выставить свою кандидатуру на пятый срок.

Протесты в Алжире и Судане транслировались в прямом эфире арабскими телеканалами, что создало волновой эффект в других странах и разожгло страсти среди значительной части молодежи.

В то же время попытки вызвать революцию против президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси быстро угасли, несмотря на попытки малоизвестного бизнесмена обвинить президента страны в коррупции.

Перемены произошли и в Тунисе: граждане страны выбрали нового лидера после того, как в июле умер президент страны Беджи Каид Эс-Себси. Когда поддержка известных в стране политиков уменьшилась, тунисцы выбрали кандидата, стоявшего вне установившейся политической системы.

Преподаватель Парижского университета Хаттар Абу Диаб в беседе с журналистами напомнил, что попытки придать новый облик Ближнему Востоку начались при бывшем президенте США Джордже Буше-младшем, но застопорились в 2011 году, когда исламисты попытались взять под контроль революции, разворачивавшиеся в рамках «арабской весны». Однако, по его словам, протестные движения в 2019 году носили более националистический и менее идеологический характер.

В октябре панарабские протесты распространились на Ирак и Ливан, когда фокус внимания общественного недовольства сместился на вмешательство Ирана и жестокое поведение проиранских шиитских ополченцев.

«Трудно сказать, куда приведут протесты, потому что они органичны и подвижны, и зачастую неясно даже, кто их лидеры», – говорит профессор американского Университета национальной обороны Пол Салливан.

Даже иранцы, подавленные ущербом, вызванным введенными США экономическими санкциями, в ноябре вышли на улицы, хотя власти страны быстро восстановили контроль над ситуацией в стране.