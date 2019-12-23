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«Пророссийство белорусов»: конец мифа

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  • Северин Квятковский
  • 23.12.2019, 9:04
  • 7,210
«Пророссийство белорусов»: конец мифа
Фото: svaboda.org

Этот снимок как «джокер» в покере перебил комбинации российских пропагандистов из «тузов» и «королей».

На митингах пару раз пытались кричать пророссийские лозунги, и этим активистам простые работяги прикрывали рты. Когда очередной раз что-то услышите о «пророссийском большинстве белорусов», укажите им фотографию пустой Октябрьской площади, где должен был быть митинг пророссийских активистов Беларуси.

Этот снимок как «джокер» в покере перебил комбинации российских пропагандистов из «тузов» и «королей».

Аргумент о том, что у «русскомирцев» Беларуси нет денег платить штрафы за несанкционированный митинг, не выдерживает критики. За идеи люди и за решетку не боятся попасть. А в «Россотрудничество» денег хватит на большее, чем штрафы. Да и как бы выглядело преследование за митинг поддержки интеграции с Россией в ходе встречи Лукашенко и Путина?

Я уже пять лет, от начала активизации «украинских событий», слышу о «пророссийских настроениях большинства белорусского населения». «У нас (называется небольшой районный центр) все поддержали Путина в Крыму! Значит, и Беларусь сдадут!» - чуть не кричит интернет-активист в популярной социальной сети. А у меня перед глазами тети, которые грудью бросались на БТРы украинских военнослужащих на Донбассе. А военные не сразу решились применять оружие, им психологически было проще то оружие отдать «мирному населению».

Когда начинаешь уточнять у белорусских алармистов, будут ли наши тетки из районных центров ложиться перед минскими БТРами за свою мечту жить в России, собеседники немеют. Тут же всплывает интересная статистика. Приблизительно, из памяти: 60% поддержали «Крым наш», но только 3% за вход в состав РФ, а 25% готовы хоть сегодня взять оружие для защиты независимости. Что не так? Фактор масс-медиа. Сделайте платными российские ТВ-каналы - их любители самостоятельно в интернете не отыщут столько лжи. С телевизором проще.

Свою теорию я подтвердил в ходе дела «Регнум», когда антибелорусских пропагандистов жестоко наказали за персональную критику Лукашенко как «главного националиста». Даже «русскомирские» активисты в сети признали, что разочарованы пассивностью людей, которые на словах «за Россию». Абсолютно легально можно было прийти поддержать «регнумцев» в судебных залах. Пришли единицы. Никакой заметной массовости не было. Точку поставили акции «тунеядцев» 2017 года, когда на митингах пару раз пытались кричать пророссийские лозунги, и этим активистам участники митингов - простые работяги - прикрывали рты.

Да, безусловно, не стоит успокаиваться. Люди без принципов или с неопределенной позицией всегда заставляют быть в тонусе. Никогда не знаешь, куда и в результате чего качнется маятник. Но и преувеличивать «пророссийство» соотечественников не стоит.

Северин Квятковский, «Радыё Свабода»


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