Археологи открыли неожиданный факт о Парфеноне 23.12.2019, 9:18

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Не нужно полагаться на многовековые данные как на единственно верные.

Голландские ученые утверждают, что знаменитый храм Парфенон веками носил не свое имя — согласно новой теории, древние греки называли его Гекатомпедон, пишет журнал «Нож».

Такое название использовали для обозначения храмов, длина которых составляла сто футов (более 30 метров). Термин образовался от двух греческих слов: «сотня» (hekaton) и «фут» (pous).

Парфеноном назывался другой храм на афинском Акрополе, сегодня известный как Эрехтейон, говорит археолог Янрик ван Рухейзен из Утрехтского университета, ведущий автор исследования.

«Гекатомпедон — это сложное слово. Возможно, именно по этой причине популярность завоевало название Парфенон — оно гораздо более броское», — говорит ученый.

Исследование Рухейзена основано на древних текстах и данных археологических раскопок. Он рассказывает, что сначала греческое научное сообщество с подозрением отнеслось к его изысканиям. «Что это за голландец и почему он говорит, что нам нужно переименовать Парфенон?», — цитирует он коллег.

Но сейчас археологи признают, что такая теория имеет право на существование. «Это исследование демонстрирует нам, что не нужно полагаться на многовековые данные как на единственно верные», — сказала Инеке Слуитер, профессор греческого языка и литературы.

Название «Парфенон» ученые возводит к «парфенам», то есть девственницам — женским статуям в Эрехтейоне, которые выступают в качестве колонн, удерживая крышу.