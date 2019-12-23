Мария Тарасенко призывает бойкотировать «тунеядский» декрет 6 23.12.2019, 9:27

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Мария Тарасенко

Гомельчанка продолжает борьбу с антиконституционным законом на международной арене.

Известная борьбой с так называемым «тунеядским» декретом гомельчанка Мария Тарасенко в следующем году опять станет «трудоспособной, не занятой в экономике». Уже с 1 января подогрев горячей воды для ее подорожает в 5,5 раз или на 550%, а с 1 мая в разы потяжелеет жировка на газ и тепло, сообщает «Гомельская весна».

Гомельчанка, являясь собственницей двухкомнатной квартиры, не стала искать пути обхода обновленного «тунеядского» декрета, а призвала белорусов не подчиняться его требованиям и доводить дела до суда. Суды, тем не менее, отказали женщине в рассмотрении ее претензий. И хотя власть освободила Марию Тарасенко на весь 2019 год от уплаты коммуналки по повышенным тарифам, этот шаг женщину не остановил.

Мария решила объединить всех тех, кого власть внесла в «тунеядскую» базу, назвав около полумиллиона белорусов «трудоспособными, не занятыми в эконгомике». Весной она заявила во всех 24-х районах Гомельского региона протестные уличные шествия, которые однако повсеместно были запрещены. Каждый запрет она обжаловала в судах, а впоследствии и в апелляционных инстанциях, а сегодня готовит жалобу в Комитет ООН по правам человека. В Женеве Мария планирует поднять вопросы, которые она не смогла поднять в белорусских судах.

«На международном уровне я прошу обязать белорусское правительство привести «тунеядский» декрет в соответствии с обязательствами страны, в частности, я заявляю о вмешательстве государства в частную жизнь моей семьи, о принуждении меня к труду, о запрещенной дискриминации и лишении меня права на доступ к судам при обжаловании декрета», - решительно заявляет Мария Тарасенко.

Добиваться гомельчанке справедливости помогает правозащитник Леонид Судаленко, известный с протестов 2017 года как адвокат «тунеядцев». Он отмечает, благодаря личным усилиям Марии Тарасенко «тунеядский» декрет так и не заработал в текущем 2019 году. Правительство заморозило подорожание газа и тепла до лета следующего года, а вот услуга по подогреву воды постучится в дома не занятых в экономике буквально с первых дней будущего года.

«За февраль 2019 года Марии выставили тариф за подогрев воды 89 руб. за Гкал против 17 руб. до «декретного» тарифа. Как ни крути, получается более чем в пять раз, хотя опять же, как понимать такую систему расчетов, когда коммуналка сразу дорожает на 550%?», - недоумевает юрист.

Он подчеркивает важность той борьбы, которую проводит Мария Тарасенко и призывает каждого, кого власть назвала не занятым в экономике следовать ее примеру. Он также добавил, только полная отмена «тунеядского» декрета позволит избежать претензий более полумиллиона белорусов и их семей к государству в будущем.