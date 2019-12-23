Непотопляемый и ненужный 1 Борис Соколов

23.12.2019, 9:36

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В истории с «Адмиралом Кузнецовым» замечательна не только халатность.

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» (в девичестве – «Советский Союз», «Рига», «Леонид Брежнев» и «Тбилиси»), называемый также тяжелым авианесущим крейсером, преследует злая судьба. Не успел он в октябре 2018 года на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково (Мурманская область) утопить плавучий док ПД-50, в котором ремонтировался, а заодно получить пролом палубы башенным краном, как его настиг масштабный пожар. Возгорание произошло 12 декабря во время сварочных работ в первом энергоотсеке на второй палубе. Искра попала в пропитанную мазутом ветошь. Затем загорелись остатки дизельного топлива, и огонь охватил весь энергоотсек. Пожар потушили только через сутки. Двое офицеров флота погибли. Еще 14 человек пострадали. Разумеется, в данном случае налицо элементарная халатность. Горячая сварочная окалина по кабельному каналу провалилась вниз, но попала не на очищенный пол, как полагается, а на кучу пропитанной горючими веществами ветоши и опилки, которые рабочие забыли убрать. Из-за сквозняков и вентиляции огонь перекинулся на изоляцию электропроводов и ушел в кабельные каналы.

Но здесь замечательна не только халатность. Со ссылкой на источник в штабе Северного флота появилась информация, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей. В эту сумму оценили повреждения конструкции авианосца и сгоревшего ремонтного оборудования, а также компенсации семьям погибших и пострадавшим. Получается астрономическая сумма в 1,35 млрд. евро. Для сравнения – новенький французский вертолетоносец «Мистраль» обошелся только в 765 млн. евро. Поэтому нет сомнения, что в сумму ущерба от пожара оказались включены очень солидные откаты. Когда скандальность заявленной суммы стала осознаваться российской и международной общественностью, президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов заявил, что ущерб в 95 миллиардов рублей не соответствует действительности. Однако это опровержение выглядит довольно странно. Когда говорят, что та или иная сумма расходов не соответствует действительности, обычно называют истинную сумму, которая действительности соответствует. Но этой реальной суммы ущерба Рахманов называть не стал. Поэтому складывается впечатление, что 95 млрд. рублей в качестве суммы ущерба от пожара на «Адмирале Кузнецове» действительно была первоначально озвучена. Не исключено, что наверху, может быть, на уровне самого президента России, обратили внимание на несуразность указанной суммы и потребовали ее уменьшить. Не по чину, мол, берешь. Тем не менее, и новая сумма, которую побоялись опубликовать, наверняка по порядку осталась сравнима со стоимостью постройки целого авианосца. Если это действительно так, то многострадальному «Адмиралу Кузнецову» во время ремонта гореть еще не раз и не два. Да и другие аварии его вряд ли минуют. Очень уж соблазнительно «распилить» под них дополнительные многомиллиардные средства.

И тут встает вопрос, а зачем вообще потребовалось ремонтировать и модернизировать старый авианосец, построенный еще в советские времена и названный экспертами одним из 5 худших авианосцев в истории человечества? Ведь за счет необходимости устранения последствий тех аварий, которые произошли уже во время нынешнего ремонта, его стоимость уже возросла на такую сумму, за которую можно было бы построить два новых авианосца того же водоизмещения, как и «Кузнецов». Последний же к настоящему времени настолько устарел, и морально, и физически, что его, как говорят в народе, дешевле было бы выкрасить и выбросить. Несомненно, в ремонте-модернизации «Адмирала Кузнецова» есть солидная коррупционная составляющая. Но дело не только и, скорее всего, не столько в ней. Если отправить единственный российский авианосец в металлолом, что было бы наиболее рациональным решением, у России больше не осталось бы авианосцев. Российские эксперты мотивируют необходимость ремонта и модернизации «Кузнецова» тем, что без него единственная существующая в России авиагруппа, летчики которой способны, хотя бы теоретически, сажать самолеты на палубу авианосца, полностью потеряет квалификацию за те 20-25 лет, что будет строиться новый авианосец, так что сажать самолеты на него будет просто некому. Тут надо заметить, что нынешнюю квалификацию пилотов авиагруппы «Кузнецова» не стоит преувеличивать. Это доказал бесславный поход к сирийским берегам, во время которого они умудрились разбить или утопить при посадках на палубу 2 самолета из 12. Так что и сейчас использовать авиагруппу в качестве палубной авиации не стоило бы. Что уж говорить о том, что за несколько лет, что будет ремонтироваться «Кузнецов», летчики растеряют остатки навыков. Так что, казалось бы, вполне можно было бы заложить новый авианосец, с легким сердцем расставшись со старым. Беда российского флота, однако, заключается в том, что строить новый авианосец негде, некому и незачем. В России отсутствует судостроительный завод, способный построить авианосец соответствующего водоизмещения. «Адмирала Кузнецова», напомню, строили в украинском Николаеве.

В нынешней геополитической обстановке размещать заказы на строительство российского авианосца на верфях США, Китая, Англии, Франции и той же Украины точно не получится. Строительство же в России нового завода, а потом на нем – нового авианосца может занять все 35-40 лет, если он будет создаваться как ударный корабль. «Кузнецова» строили 10 лет, но с тех пор конструкции авианосцев существенно усложнились, а квалификация российских судостроителей упала. Главное же, если новый авианосец все-таки построят, сажать на него самолеты будет некому, да и, вполне возможно, не будет и подходящих для него самолетов. Поэтому «Адмирала Кузнецова» приходится сохранять на плаву исключительно из соображений престижа. Чтобы можно было бы с гордостью заявлять, что в составе российского флота, как и во флотах США, Англии, Франции, Китая и Индии, есть авианосец, да еще и собственной постройки (на самом деле – украинской). Конечно, напугать этот авианосец никого не сможет, зато российским адмиралам, а также Шойгу и Путину будет приятно.

Борис Соколов, «День»