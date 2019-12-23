Российские санкции действуют против 60 предприятий из Беларуси 4 23.12.2019, 9:47

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Речь идет о предприятиях мясной и молочной продукции.

Об этом в интервью «Беларусь-1» рассказал заместитель премьер-министра Владимир Дворник. Ожидается, чтобы отработать механизм ввода и снятия ограничений на поставки продукции сельхозпредприятий, Беларуси и России может понадобиться от двух-трех месяцев до полугода.

Напомним, вице-премьер Дворник заявил, что одной из дорожных карт по так называемой интеграции является сбалансирование поставок продукции.