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Подрядчик «Северного потока-2» вывел строившие газопровод суда из Балтийского моря

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  • 23.12.2019, 9:56
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Подрядчик «Северного потока-2» вывел строившие газопровод суда из Балтийского моря
Фото: Nord Stream 2/Axel Schmidt

Allseas приостановила строительство газопровода.

Швейцарская компания AllSeas Group SA вывела из Балтийского моря свои суда, занимавшиеся прокладкой газопровода "Северный поток-2", сообщает 23 декабря агентство Bloomberg (перевод - kasparov.ru) со ссылкой на представителя компании.

Allseas приостановила строительство газопровода из-за санкций США 21 декабря.

Представитель компании не сообщил, на какое время будет отложен проект.

Газопровод "Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год предполагает прокладку из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим "Северным потоком". Его протяженность — более 1,2 тысяч км.

В ночь на субботу, 21 декабря, президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете. Он, в частности, включает в себя пункт о введении санкций против компаний, предоставляющих услуги по укладке газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Посол США в Германии Ричард Гренелл назвал американские санкции против газопровода "Северный поток-2" "проевропейскими", а также заявил, что европейские дипломаты благодарны США за такое решение.


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