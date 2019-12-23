В Ираке тысячи демонстрантов требуют избрания нового премьер-министра 23.12.2019, 10:12

Фото: GlobalLookPress

Перекрыты ключевые дороги и улицы столицы.

В Ираке тысячи демонстрантов требуют избрания нового премьер-министра на смену подавшего в отставку Адиль Абдула-Махди. Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на Associated Press.

22 декабря завершается дважды перенесенный срок, выделенный парламенту на избрание нового главы правительства. Срок истек 19 декабря, но был продлен до полуночи 22 декабря.

В знак протеста демонстранты вышли на улицы Багдада, а также перекрыли ключевые дороги в южных провинциях, включая богатую нефтью Басру.

С 1 октября в Ираке проходят протесты, в результате которых погибли по меньшей мере 400 человек. Демонстранты требуют искоренить коррупцию, создать рабочие места, улучшить соцуслуги и провести избирательную реформу, которая даст гражданам больше прав при избрании депутатов. Еще одним требованием был уход из правительства премьер-министра.