Белорусы жаловались на государство в ООН 332 раза 2 23.12.2019, 10:17

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Поражающая статистика.

Белорусский дом прав человека опубликовал статистику белорусских обращений в Комитет по правам человека ООН, полученную от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщает ПЦ "Весна".

Статистика обращений, скомпонована сотрудниками УВКПЧ, актуальна на 16 декабря 2019 года. БДПЧ публикует выдержку о количестве индивидуальных обращений по Беларуси.

Общее количество зарегистрированных обращений — 332.

Ожидают рассмотрения — 152.

Коммуникация прекращена — 14.

Признаны неприемлемыми — 18.

Нарушения Пакта подтверждены Комитетом — в 136 обращениях.

Не подтвержденные нарушения — в 2 обращениях.