CNN выяснил детали о «рождественском подарке» Пхеньяна для США 3 23.12.2019, 10:25

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КНДР больше не будет добиваться отмены санкций?

КНДР планирует проводить жесткую политику по отношению к США, которая подразумевает в том числе снятие денуклеаризации с повестки переговоров с Вашингтоном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, пишет РБК.

Новая политика Северной Кореи, вероятно, станет тем самым «рождественским подарком», который в начале декабря пообещал преподнести первый замглавы МИД КНДР Ри Тхэ Сон, заявил собеседник телеканала. По его словам, он будет включать в себя отказ переговоров с Вашингтоном и укрепление статуса Пхеньяна как государства, которое обладает ядерным оружием.

Как сообщает CNN, КНДР больше не будет добиваться отмены санкций как средства достижения экономического развития, а вместо этого укрепит свою приверженность чучхе — государственной идеологии, разработанной Ким Ир Сеном.