Бага: Когда повернул мимо «Борисов-Арены» и увидел фотку Анатолича, проскочило чувство, что подвел его 1 23.12.2019, 10:42

Экс-наставник БАТЭ рассказал, как прощался с работниками клуба.

Бывший главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал о том, как прощался с работниками базы борисовского клуба, передает «Трибуна».

– Что на прощание сказали работникам базы?

– Владимировна сидела на ресепшене, ей перепал подарок. Чего-то говорить не пришлось, потому что она начала «рюмзать». Нужно было быстренько ретироваться, иначе бы сам заплакал. Обнял ее и рванул в Минск. Уверен, со всеми ребятами из БАТЭ еще будем видеться. По возможности буду заезжать и в Дудинку, и на «Борисов-Арену». В общем, жизнь продолжается.

– Эта поездка из Дудинки в Минск была особенной?

– Все прошло бы на ура, если бы не пробка под Смолевичами из-за ремонта дороги.

По пути приходило осознание, что теперь не буду ездить по этому маршруту каждый день. Подспудно я все понимал и был к этому готов.

Единственное, когда на выезде из Борисова повернул мимо «Борисов-Арены» и увидел фотку Анатолича… Ощутил что-то своеобразное. Проскочило чувство, что подвел его.

– Почему вы считаете, что подвели Анатолия Анатольевича?

– Мы еще долго будем вспоминать Анатолия Анатольевича и его заслуги. Мне посчастливилось возглавить БАТЭ при его жизни. Этот человек возлагал на меня определенные надежды.

Может быть, в какой-то мере удалось их воплотить: выход в плей-офф Лиги Европы, прошлогоднее чемпионство, победа над «Арсеналом». С другой стороны конечный результат в этом году – совсем не то, чего бы хотелось и ему, и нам. Когда проезжал мимо «Борисов-Арены», проскочила мыслишка, что в этом году можно было выступить лучше и в следующем сезоне обязательно сюда вернуться.