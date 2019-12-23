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В Москве математики провели акцию в поддержку аспиранта МГУ

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  • 23.12.2019, 10:49
В Москве математики провели акцию в поддержку аспиранта МГУ

Азата Мифтахова обвиняют в нападении на офис «Единой России».

В Москве у памятника Грибоедову на Чистых прудах выпускники математических факультетов провели акцию в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, арестованного по обвинению в нападении на офис "Единой России", передает svoboda.org.

На плакатах, которые держали в руках участники акции, отмечалось, что за десять месяцев, что Мифтахов сидит в СИЗО, следователи не привели ни одного реального доказательства его вины.

"Новая газета" цитирует одного из пикетчиков, выпускника математического факультета Высшей школы экономики, который, изучив дело Мифтахова, пришёл к выводу, что "единственным доказательством является заявление засекреченного человека в маске, который через год опознал обвиняемого по выразительным бровям, а до этого не шёл в полицию, потому что его телефон был разряжен".

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля в Подмосковье. Его заподозрили в изготовлении самодельной бомбы и арестовали. В изоляторе Мифтахов жаловался на пытки. 7 февраля его отпустили без предъявления обвинений, но почти сразу задержали снова, уже по другому делу – о хулиганстве. По нему аспиранту грозит до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, в ночь на 31 января 2018 года Мифтахов разбил окно в офисе "Единой России" в московском Ховрине и кинул внутрь дымовую шашку. Сам математик вину не признаёт и считает дело против него сфабрикованным.

В декабре суд продлил Мифтахову содержание под стражей до 7 февраля 2020 года.


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