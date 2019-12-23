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Жители Слонима выступили против «интеграции» с Россией

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  • 23.12.2019, 11:06
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Жители Слонима выступили против «интеграции» с Россией
Архивное фото «Радыё Свабода»

Члены Слонимского объединения демократических сил приняли политическое обращение.

Об этом сообщает «Радыё Рацыя».

В обращении сообщается следующее:

- Мы, граждане Беларуси, жители Слонима, представители Слонимской коалиции демократических сил, выступаем за Независимость и суверенитет Республики Беларусь.

Выражаем свой категорический протест против секретных переговоров, направленных на «глубокую интеграцию» с Российской Федерацией, подписание «дорожных карт», которые ставят под угрозу существование независимой Беларуси.

Лукашенко и Путин подписали пакет документов о так называемой «глубокой интеграции», которая направлена на постепенное поглощение Беларуси Россией. Так называемые «дорожные карты» предусматривают унификацию законов и практик двух стран по российской модели. Иными словами, речь идет о потере белорусского национального суверенитета.

Заявляем о нелегитимности любых подписанных соглашений, противоречащих Конституции Республики Беларусь, нашим национальным интересам. Мы выступаем за дружеские и взаимовыгодные отношения со всеми странами мира, в том числе и с Россией, и с Европой. Однако мы против каких-либо интеграционных процессов с Российской Федерацией.

Призываем власти Беларуси прекратить преследование граждан Беларуси, которые открыто на мирных акциях и интернет-пространстве выступают за Независимость Беларуси. Независимость - это наш путь к Свободе!


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