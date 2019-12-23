Der Standart: «Северный поток-2» возглавляет бывший агент Штази и друг Путина 23.12.2019, 11:20

Маттиас Варниг

Фото: Reuters

Маттиас Варниг шпионил в восточногерманской тайной полиции Штази с 1974 года.

Маттиас Варниг, 64-летний гендиректор компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2", шпионил в восточногерманской тайной полиции Штази с 1974 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Der Standart.

Под кодовым именем "Артур" Варниг из Дюссельдорфской торговой миссии ГДР поставлял информацию о западногерманских компаниях в Восточный Берлин, говорится в материале.

Варниг родом из Альттеберна в Бранденбурге, учился в Восточно-Берлинском экономическом университете в Восточной Германии. "С 1981 по 1990 год Маттиас Варниг занимал различные должности в правительстве ГДР, в частности в Министерстве внешней торговли и кабинете министров", - говорится на сайте Nord Stream 2.

В 1990 году Варниг перешел в Дрезднер Банк, который в 1991 году открыл свое представительство в Петербурге. В то время нынешний президент РФ Владимир Путин был там чиновником и отвечал за внешние отношения.

Два экс-агента - Путин был в Дрездене как представитель КГБ - стали друзьями, говорится в материале. Варниг также помогал Путину частным образом, сообщает Die Welt. Когда его жена Людмила тяжело пострадала в ДТП в 1993 году, операция была осуществлена за счет Дрезднер Банка в Германии.

Начиная с 2006 года Варниг возглавил "Северный поток", который построил первый трубопровод через Балтийское море. Он также является членом наблюдательных советов оператора трубопровода "Транснефть", государственного российского банка ВТБ и российского нефтяного гиганта "Роснефти", а также является членом совета директоров "Gazprom Schweiz AG".

В 2012 году Путин наградил его "орденом Почета". У Варнига также есть квартира в Москве. Он постоянно живет со своей второй женой в Баден-Вюртемберге.