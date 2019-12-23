Нефть начала дешеветь 23.12.2019, 11:31

Потери ограничены торговой сделкой США и Китая.

Цены на нефть снизились в понедельник, однако удерживались около недавних трехмесячных пиков на фоне надежд на скорое подписание торгового соглашения США и Китаем, передает Reuters.

Фьючерсы на Brent снизились на 0,42% до $65,86 за баррель к 08:53 по Минску, а фьючерсы на американскую легкую нефть WTI - на 0,48% до $60,15 за баррель.

В рамках объявленной ранее “первой фазы” торгового соглашения США согласятся снизить часть пошлин, а китайские импортеры - значительно увеличить объем закупок американской сельскохозяйственной продукции.

“Мы только что достигли прорыва в торговой сделке и очень скоро подпишем ее”, - сказал президент США Дональд Трамп в субботу, выступая на мероприятии, организованном некоммерческой организацией Turning Point USA.

Ослабление напряженности в торговых отношениях Вашингтона и Пекина повысило доверие деловых кругов и улучшило перспективы экономического роста и спроса на энергоносители.

Энергетические компании США на прошлой неделе увеличили число нефтяных буровых установок максимально с февраля 2018 года.

За неделю, завершившуюся 20 декабря, число буровых установок выросло на 18 до 685, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes.