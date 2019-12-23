Лукашенко приезжал на открытие скандального ресторана в «Лебяжьем» 23.12.2019, 11:23

Ради этого ресторана подвинули заказник.

В соцсетях и Telegram-каналах сегодня появилось видео из ресторана, построенного у самой границы заказника «Лебяжий». На записи запечатлен фрагмент выступления правителя Беларуси, который приехал в заведение вчера вечером. Сообщается, что вчера в ресторане состоялся гала-ужин для спортсменов и других приглашенных по случаю открытия, передает «Онлайнер».

О «душевном официальном» открытии ресторана сообщает и телеканал «Беларусь-1». В сюжете говорится, что в этом месте можно будет проводить и уютные вечера, и важные мероприятия. Из числа официальных лиц участие в мероприятии принял также председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

Ресторан является частью комплекса «Олимпик Парк», в состав которого также входят жилые дома и спортивный центр с двумя ледовыми площадками, бассейном, тренажерным залом. Застройщиком выступает коммерческая структура — компания «Тапас».

Напомним, в 2014 году своим постановлением Совмин изменил границы заказника «Лебяжий», что дало возможность «Тапасу» начать возведение «Олимпик Парка». При этом протесты экологов были проигнорированы. Осенью прошлого года строители приступили к возведению ресторана в прибрежной зоне, чему предшествовала вырубка деревьев. Вторжение строительной техники в природу вызвало негативную реакцию в обществе. Позже своим указом диктатор изменил границы ландшафтно-рекреационных зон в районе заказника.