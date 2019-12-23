Как понимают чувства в разных странах 23.12.2019, 11:47

Сравнение лексикона почти 2500 языков показало, насколько различаются слова, используемые для описания эмоций и чувств.

Образ мыслей народов формирует их языки. Поэтому они так сильно отличаются друг от друга. Поэтому, изучая язык народа, мы изучаем образ его мыслей и узнаем, как разные культуры воспринимают окружающий мир, пишет «Популярная механика».

Анализируя значения слов, используемых для описания эмоций в более чем 2000 языках, исследователи обнаружили множество совпадений и несколько интересных отличий, прекрасно иллюстрирующих культурные особенности.

Психологи Джошуа Конрад Джексон и Кристен Линдквист из Университета Северной Каролины изучали слова, обозначающие эмоции, в 2474 языках двадцати основных языковых семей. Исследователи искали слова, которые использовались для описания схожих понятий: например, «вода» и «море».

Слова, описывающие эмоции, имеют схожую структуру: во всех культурах есть любовь и ненависть, страх и бесстрашие, горе и радость, тревога и так далее. Как правило, слова, используемые для передачи хороших и плохих чувств, отличаются друг от друга, не используя общий корень.

Но исследователи обнаружили и существенные различия. Например, в некоторых индоевропейских языках слова «беспокойство» и «гнев» родственны, а значит говорящие на них люди отождествляют эти чувства. На языке ротуманцев, живущих к северу от Фиджи, слово «ханиси» обозначает как любовь, так и жалость. В австроазиатских языках материковой части Юго-Восточной Азии слово «тревога» имеет тесную связь со словами «горе» и «сожаление». Также исследователи выявили, что в некоторых языках слово «удивление» связано со словом «страх», чего не наблюдается в других культурах.

Результаты исследования показывают, что значения слов, которые описывают эмоции и лежащие в их основе чувства, в разных культурах различаются, а значит все мы видим окружающий мир по‑разному, чем объясняется некоторое непонимание культурами друг друга.