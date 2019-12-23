закрыть
23 декабря 2019, понедельник, 13:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Как понимают чувства в разных странах

  • 23.12.2019, 11:47
Как понимают чувства в разных странах

Сравнение лексикона почти 2500 языков показало, насколько различаются слова, используемые для описания эмоций и чувств.

Образ мыслей народов формирует их языки. Поэтому они так сильно отличаются друг от друга. Поэтому, изучая язык народа, мы изучаем образ его мыслей и узнаем, как разные культуры воспринимают окружающий мир, пишет «Популярная механика».

Анализируя значения слов, используемых для описания эмоций в более чем 2000 языках, исследователи обнаружили множество совпадений и несколько интересных отличий, прекрасно иллюстрирующих культурные особенности.

Психологи Джошуа Конрад Джексон и Кристен Линдквист из Университета Северной Каролины изучали слова, обозначающие эмоции, в 2474 языках двадцати основных языковых семей. Исследователи искали слова, которые использовались для описания схожих понятий: например, «вода» и «море».

Слова, описывающие эмоции, имеют схожую структуру: во всех культурах есть любовь и ненависть, страх и бесстрашие, горе и радость, тревога и так далее. Как правило, слова, используемые для передачи хороших и плохих чувств, отличаются друг от друга, не используя общий корень.

Но исследователи обнаружили и существенные различия. Например, в некоторых индоевропейских языках слова «беспокойство» и «гнев» родственны, а значит говорящие на них люди отождествляют эти чувства. На языке ротуманцев, живущих к северу от Фиджи, слово «ханиси» обозначает как любовь, так и жалость. В австроазиатских языках материковой части Юго-Восточной Азии слово «тревога» имеет тесную связь со словами «горе» и «сожаление». Также исследователи выявили, что в некоторых языках слово «удивление» связано со словом «страх», чего не наблюдается в других культурах.

Результаты исследования показывают, что значения слов, которые описывают эмоции и лежащие в их основе чувства, в разных культурах различаются, а значит все мы видим окружающий мир по‑разному, чем объясняется некоторое непонимание культурами друг друга.


популярное за неделю

Мнение

Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко Андрей Санников