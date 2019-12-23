закрыть
23 декабря 2019, понедельник, 13:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Опрос: украинцы назвали Зеленского политиком года

6
  • 23.12.2019, 11:51
  • 1,100
Опрос: украинцы назвали Зеленского политиком года
Владимир Зеленский
Фото: Getty Images

Также названо главное событие уходящего года в Украине.

Украинцы считают президента Украины Владимира Зеленского политиком 2019 года, а событием года - освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», сообщает unian.net.

Отмечается, что большинство опрошенных (47%) считают Зеленского политиком 2019 года в Украине. «В отношении Юрия Бойко, Дмитрия Разумкова и Юлии Тимошенко «да» говорили по 8-10% опрошенных, в отношении Петра Порошенко, Виктора Медведчука, Святослава Вакарчука и Владимира Гройсмана - по 5-7%», - констатируют социологи. Зеленский как политик года получил поддержку всех возрастных и региональных групп распределения. Зато Бойко, Медведчука, Рабиновича чаще выбирали жители юга и востока, Тимошенко - центра и запада, Порошенко - запада. Кроме того, согласно результатам опроса, событиями года украинцы считают освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных (48%), а также выборы президента Украины (44%). Также каждый пятый считает событием года возобновление переговоров относительно ситуации на Донбассе в «нормандском формате» (Украина, Россия, Германия, Франция). 15% - выборы в Верховную Раду, 13% - выход сборной Украины по футболу в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года, каждый десятый - укрепление курса гривни.


популярное за неделю

Мнение

Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко Андрей Санников