Опрос: украинцы назвали Зеленского политиком года 6 23.12.2019, 11:51

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Владимир Зеленский

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Также названо главное событие уходящего года в Украине.

Украинцы считают президента Украины Владимира Зеленского политиком 2019 года, а событием года - освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», сообщает unian.net.

Отмечается, что большинство опрошенных (47%) считают Зеленского политиком 2019 года в Украине. «В отношении Юрия Бойко, Дмитрия Разумкова и Юлии Тимошенко «да» говорили по 8-10% опрошенных, в отношении Петра Порошенко, Виктора Медведчука, Святослава Вакарчука и Владимира Гройсмана - по 5-7%», - констатируют социологи. Зеленский как политик года получил поддержку всех возрастных и региональных групп распределения. Зато Бойко, Медведчука, Рабиновича чаще выбирали жители юга и востока, Тимошенко - центра и запада, Порошенко - запада. Кроме того, согласно результатам опроса, событиями года украинцы считают освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных (48%), а также выборы президента Украины (44%). Также каждый пятый считает событием года возобновление переговоров относительно ситуации на Донбассе в «нормандском формате» (Украина, Россия, Германия, Франция). 15% - выборы в Верховную Раду, 13% - выход сборной Украины по футболу в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года, каждый десятый - укрепление курса гривни.