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В трех областях Беларуси было рекордно тепло

  • 23.12.2019, 11:59
В трех областях Беларуси было рекордно тепло

Температурный рекорд по стране в целом остался на прежнем уровне.

22 декабря в 13 городах Витебской, Могилевской и Гомельской областей, в том числе в Могилеве и Гомеле, обновились рекордные показатели тепла, следует из информации Белгидромета.

Сведения о погоде проанализировали naviny.by.

Температурный рекорд по стране в целом остался на прежнем уровне, 10,3 градуса выше нуля.

Вчера теплее всего было в Гомеле и Брагине – 9,5 градуса тепла. Здесь побит рекорд 30-летней давности, когда было + 7,6. В Жлобине воздух прогрелся до 8,7 градуса. Последний раз примерно так же тепло здесь было в 1989 году – 7,8 градусов.

На Могилевщине теплее всего было в Мстиславле, где температура достигла +8,8, что превысило максимум 2015 года.

23 декабря теплая и влажная погода сохранится на всей территории Беларуси.


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