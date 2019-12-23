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Алгоритм политики Кремля

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  • Игорь Эйдман
  • 23.12.2019, 12:06
  • 1,309
Алгоритм политики Кремля
Игорь Эйдман

Война — захват — изгнание.

Путин любит говорить о продолжении "вековых традиций российской государственности". Вопреки обыкновению, здесь он не врет.

Преемственность имперского курса с Романовыми и Сталиным видна невооруженным глазом. Возьмем, например,Кавказа и Крым. Здесь какое-то дежавю, события на протяжении двух веков повторяются как по нотам. Алгоритм политики Кремля: война, захват чужих территорий, репрессии и изгнание народов со своих земель. Так было и при Романовых, и при Сталине, и при Путине.

Кавказ:

Империя Романовых: многолетняя захватническая Кавказская война, давление на покоренные народы, вынудившее значительную часть местного населения бежать за границу.

СССР: сталинские репрессии и высылка кавказских народов.

РФ: чеченские войны Ельцина и Путина, преступления против мирного населения, волна беженцев.

Крым:

Империя Романовых: захват Крыма и постепенное вытеснение оттуда крымских татар.

СССР: сталинские репрессии, высылка крымских татар и некоторых других народов из Крыма.

РФ: путинский второй захват Крыма, репрессии против крымских татар.

Игорь Эйдман, Facebook


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