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«Баста!»: Лукашенко боится много чего

  • 23.12.2019, 12:17
  • 2,646
«Баста!»: Лукашенко боится много чего
Фото: AFP

Разумом там не очень-то и пахнет.

Диктатор испугался, и в этот раз по-настоящему.

Сначала NEXTA со своим фильмом, потом проваленные, как никогда, «выборы», признание СОБРовца под неудачные торги независимостью Беларуси... И многотысячные акции протестов народа, который не намерен сдаваться, пишет блогер и активист «Европейской Беларуси» Андрей Войнич для Telegram-канала «Баста!».

Вообще, Лукашенко боится много чего.

Боится потерять псевдоавторитет, потому что знает, что настоящего авторитета у него нет, не было и не будет никогда. Но больше всего он боится смерти, боится силовиков и собственной охраны. Поэтому ее так много, ведь еще в в НКВДшных учебниках было прописано, что над охраной должен быть контроль и над контролем контроль.

Боится заболеть. Вы думаете, что вся эта передовая медицина была одобрена и профинансирована для народа? Нет, дорогие мои, народ - это побочный эффект в данной области, ну и спонсор, перед которым как ни крути, но иногда нужно отчитываться.

Все это сверхбытовое медицинское чудотворие инициировано Лукашенко для Лукашенко, чтобы в любой момент под рукой была почка, сердце или другой нужный орган.

Именно поэтому те же пресловутые МРТ-аппараты есть только там, где он теоретически может проезжать, а не в каждой поликлинике.

Боится выглядеть дураком, что приводит именно к диаметрально обратному эффекту, потому что его изречения и поступки просто заставляют любого разумного человека закрыть глаза и глубоко вздохнуть...

Лукашенко ненавидит белорусов, он не умеет иначе. Он ненавидит все, что идет вразрез с его шкурными интересами, а других интересов у него нет и быть не может.

Он не может любить, он может только использовать. Это такой юзер от природы, считающий и всегда считавший, что все вертится вокруг него и для него, что все ему должны все, а он ничего никому не должен, потому что он прав, ведь за ним сила. Именно сила, потому что разумом там не очень-то и пахнет. И конечно же самоуверенность, основанная на этой силе.

И вот эта слепая самоуверенность теперь его и погубит.


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