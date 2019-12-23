«Фонтанка»: ФСБ нашла «украинский след» в деле «лубянского стрелка» 23.12.2019, 12:27

Фото: mskagency.ru

Сотрудники ФСБ связывают злоумышленника с ЭНО.

Россиянин Евгений Манюров, подозреваемый в стрельбе у здания ФСБ на Лубянке в Москве, может быть связан с националистическим движением "Этническое национальное объединение" (ЭНО). Об этом пишет "Фонтанка".

По данным издания, сотрудники ФСБ обнаружили связь Манюрова с ЭНО, получив доступ к его компьютеру и телефону и вскрыв удаленные аккаунты. Предполагается, что Манюров входил в московскую ячейку движения. Отделения организации есть также в Иркутске, Ростове и Санкт-Петербурге, а само ЭНО базируется в Киеве.

ЭНО, как сказано в одноименном Telegram-канале, "объединяет идеи этнического национализма с идеями социализма для отдельно взятой нации", а идеологи движения выступают за единство русских, украинцев и белорусов.

После нападения на Лубянке сотрудники МВД и ФСБ допросили петербургского националиста Дмитрия Боброва, в прошлом известного как Шульц-88. Эту информацию "Фонтанке" подтвердил сам Бобров. По его словам, формально беседа касалась его интервью от 31 декабря 2018 года в телеграмм-канале ЭНО, однако фактически допрос был связан со стрельбой на Лубянке.

Ранее сообщалось, что при обыске дома у Евгения Манюрова нашли символику Национально-освободительного движения черно-оранжевый флаг и значок. В НОД заявили, что человека с таким именем в числе участников движения нет.