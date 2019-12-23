В Беларуси пройдет еще одна амнистия 2 23.12.2019, 12:33

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Она пройдет уже в следующем году.

Лукашенко поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Telegram-канал Белетерадиокмпании, сообщает tut.by.

— Лукашенко принял решение о подготовке специального закона об амнистии с связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Это задание будет выполнять Верховный суд вместе с Министерством внутренних дел, — рассказал журналистам председатель Верховного суда Валентин Сукало.

По его словам, будущий документ по своему объему будет сравним с законом об амнистии, принятым к 75-летию освобождения Беларуси.