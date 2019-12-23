Владимир Некляев об «эскадронах смерти»: Косвенно Лукашенко признавался в этом 1 23.12.2019, 12:42

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Владимир Некляев

Диктатор сделал оговорку по Фрейду.

Политик и поэт Владимир Некляев прокомментировал сенсационные признания экс-бойца СОБРа Юрия Гаравского, заявившего «Немецкой волне», что 20 лет назад он участвовал в похищениях и убийствах белорусских оппозиционеров.

- У Виктора Гончара был определенный политический вес, связи - то есть все необходимые качества для того, чтобы быть конкурентом Лукашенко, - говорит Владимир Некляев в интервью украинскому телеканалу ICTV.

Телеканал вспоминает, как однажды Лукашенко довольно двусмысленно высказался по поводу практики «исчезновения» оппозиционеров. В 2010 году кандидат в президенты Владимир Некляев был жестоко избит спецназом, а потом вывезен из больницы в неизвестном направлении. Несколько суток родственники Некляева не знали, где он находится. О судьбе политика у Лукашенко спросили журналисты на пресс-конференции 20 декабря 2010 года. Тогда диктатор заявил:

- Вы думаете, что мы его украли и куда-то увезли? Нет. Таких подарков не будет БОЛЬШЕ, - заявлял тогда Лукашенко.

- Косвенно это признание в том, что такие «подарки» были. И Гончара, и Захаренко, и Красовского он убил, - отвечает на эти слова Владимир Некляев.

Напомним, расследование исчезновений оппозиционеров в Беларуси до конца доведено не было. В 2004 году спецдокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христос Пургуридес, изучив все обстоятельства, пришел к выводу, что Захаренко, Гончара и Красовского похитили и убили бойцы СОБРа под командованием подполковника Дмитрия Павличенко с ведома руководства страны. Такую версию разделяют правозащитники и родные пропавших.