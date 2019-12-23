Ученые: Работа «на позитиве» увеличивает производительность труда 23.12.2019, 12:57

Ученые из Гарварда провели исследование в 45 странах мира.

Ученый из Гарварда, проводивший исследование в 45 странах мира, убежден, что позитивное настроение на 31 процент увеличивает производительность труда, передает rg.ru.

Три года своей деятельности профессор психологии Гарвардского университета Шон Ахор посвятил изучению влияния различных факторов на работоспособность человека, сообщает немецкое издание Focus. Благодаря своим исследованиям, проведенным в различных странах мира, он получил исчерпывающее понимание того, что делает людей успешными.

По его словам, отнюдь не стрессовые ситуации и большое количество времени, потраченное на работу с утра до позднего вечера, которые в сегодняшнем мире принято ассоциировать со статусом успеха, а позитивное настроение человека, способствуют его благополучию в профессиональном плане. Ахор выяснил, что человеческий мозг более продуктивно работает в позитивном состоянии - на 31 процент эффективнее, чем "на негативе".

"В наше общество проникла серьезная ошибка: мы верим, что мы будем более успешными, если будем работать усерднее. Чем усерднее мы работаем, якобы тем успешнее мы будем. И чем успешнее мы, тем счастливее мы будем. Но это большая ошибка", - пояснил профессор.

Результаты исследования, проведенного в офисах компаний, образовательных и лечебных учреждениях, показали, что мозг в положительном состоянии повышает производительность труда у предпринимателей в среднем на 37%. "Врачи работают на 19% быстрее и точнее, когда их мозг находится в позитивном состоянии. Повышается интеллект, увеличивается креативность труда, усиливается работоспособность", - заметил Ахор. В ходе исследования он пришел к выводу: ошибочное представление о том, что более тяжелая работа ведет к большему успеху, существует повсеместно в мире и распространяется на все формы воспитания детей и управления ими, начиная с начальных классов.

В исследовании отмечает, что всего за две минуты усилий в течение 21 дня подряд можно "перепрограммировать" мозг, чтобы он работал более оптимистично и успешно. Этот простой метод оказался крайне эффективным, говорится в исследованиях Ахора. "Вы можете сделать это, записывая три новые вещи каждый день, за которые вы благодарны этому дню, события дня, которые дали вам положительные эмоции. Через 21 день мозг начинает сканировать мир на предмет позитивных, а не негативных вещей. Внимательность и благодарность ведут к более сильному чувству счастья. А это, в свою очередь, является ключом к большему успеху", - отмечается в выводах ученого.