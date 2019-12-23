В Лиде прошла акция в защиту независимости 4 23.12.2019, 13:00

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Молодые люди стояли с бело-красно-белыми флагами на плечах.

Жители города Лида (Гродненской области) присоединилась в выходные к акциям против интеграции с Россией. Около десяти молодых людей митинговали в центре города вечером 22 декабря.

Участник акции Илья Шаблинский рассказал «Свабодзе», что митинг начался возле памятника князю Гедимина, который недавно установили вблизи Лидского замка. Молодые люди стояли с бело-красно-белыми флагами на плечах. Один из них держал плакат «Belarus is not Russia» ( «Беларусь не Россия»). Потом протестующие перешли на площадь Ленина, к главной городской елке.

По словам Ильи, многие люди реагировали позитивно, подходили сделать совместное фото, спрашивали о смысле акции. Другие волновались, что белорусы не смогут прожить без дешевых российских газа и нефти.

«Мы отвечали, что не хотим быть Россией, что нам небезразлична наша независимост ... Объясняли на примере Украины, что там лучше нас живут, нормально и без России», - говорит Илья.

Он единственный совершеннолетний среди всех участников акции. Ему 18 год, работает официантом. Остальные - школьники и учащиеся гимназии, им по 16-17 лет.

«Нам еще жить в этой стране. Надо что-то делать. Если все будут сидеть дома и молчать, как обычно, обсуждать дома на кухне, то ничего не изменится », - уверен Илья.

Акция продолжилась два часа. Когда подъехала милиция, парни ушли. Никого из них не задержали.