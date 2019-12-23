Беларусь подписала «дорожную карту» по отмене роуминга с РФ

Беларусь подписала «дорожную карту» по отмене роуминга с РФ10
- 23.12.2019, 13:10
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Отмена роуминга предусмотрена к сентябрю 2020 года.
Беларусь подписала «дорожную карту» об отмене роуминга с Россией в рамках «союзного государства».
Об этом сообщает БелТА.
В Министерстве связи и информатизации Беларуси добавили, что все мероприятия по отмене роуминга должны быть закончены к сентябрю 2020 года.
Ранее о согласовании «дорожной карты» российской стороной сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков. Он отметил, что в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении.