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Беларусь подписала «дорожную карту» по отмене роуминга с РФ

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  • 23.12.2019, 13:10
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Беларусь подписала «дорожную карту» по отмене роуминга с РФ

Отмена роуминга предусмотрена к сентябрю 2020 года.

Беларусь подписала «дорожную карту» об отмене роуминга с Россией в рамках «союзного государства».

Об этом сообщает БелТА.

В Министерстве связи и информатизации Беларуси добавили, что все мероприятия по отмене роуминга должны быть закончены к сентябрю 2020 года.

Ранее о согласовании «дорожной карты» российской стороной сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков. Он отметил, что в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении.


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