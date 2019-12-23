Это вам не мультфильмы рисовать с непредсказуемыми ракетами 4 Эль Мюрид

23.12.2019, 13:13

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Даже трубу построить — приходится звать империалистов.

Компания Allseas, которая строит (или теперь уже строила) "Северный поток-2", вывела свои суда из зоны строительства. Российское судно "Фортуна", находящееся неподалеку, не может продолжить брошенную работу, так как ее система позиционирования не соответствует требованиям Дании - нужно не забывать, что акватория вокруг Борнхольма может содержать разнесенные течениями контейнеры с германским химоружием, затопленным после войны, поэтому жесткие требования Дании к системе, удерживающей судно-укладчик в заданной точке, в целом оправданы.

Еще одно российское судно, которое теоретически может завершить работы по укладке трубы СП-2 "Академик Черский" сейчас в Находке и может прибыть на Балтику через полтора-два месяца.

Когда наш Отец и Учитель Путин рассказывает, что вражеские санкции нам нипочем, он все время забывает, что рисовать мультфильмы с непредсказуемыми ракетами или показывать американскому режиссеру ворованные ролики с ЮТуба - это одно. А вот реальная жизнь - это совсем другое. И в этой реальной жизни Россия полностью зависима от импортных технологий, товаров - а как иначе, если под мудрым руководительством вся экономика давно пошла прахом. Теперь даже в скрепной отрасли - разворовывание природных ресурсов - современная Россия может только продавать эти самые ресурсы. Но даже трубу построить - приходится звать империалистов.

Эль Мюрид, "Фейсбук"