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Лукашенко обсудил с Сукало резонансные уголовные дела

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  • 23.12.2019, 13:22
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Лукашенко обсудил с Сукало резонансные уголовные дела

Обсуждал ли правитель «эксандроны смерти»?

Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Валентином Сукало, сообщает пресс-служба диктатора Беларуси.

Лукашенко поинтересовался, какие меры по совершенствованию деятельности системы судов общей юрисдикции в настоящее время принимаются руководством Верховного суда.

Как рассказал Валентин Сукало, в Беларуси по итогам проведенного 5 апреля совещания правителя с судейским корпусом была сформирована национальная программа развития системы правосудия на ближайшие пять лет. По его словам, в программе насчитывается 23 положения, по 14 из которых непосредственным исполнителем является Верховный суд.

Также Лукашенко поинтересовался у Сукало ходом ряда громких дел.

«Работа Следственного комитета по этим делам и судов. Дела, которые контролируются (и не только президентом), которые у вас на контроле, которые приобрели определенное общественное звучание. Как они реализуются?» – обозначил круг тем для обсуждения на встрече диктатора.

О каких конкретно делах шла речь – пока не уточняется.


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