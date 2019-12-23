В Саудовской Аравии приговорили к казни пятерых убийц журналиста Хашкаджи 8 23.12.2019, 13:36

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Фото: Daily News

Еще трех человек приговорили к тюремному заключению в общей сложности на 24 года.

Генпрокуратура Саудовской Аравии сообщила, что пятерых человек приговорили к смертной казни по делу об убийстве в консульстве королевства в Турции журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на саудовского прокурора, передает РБК.

По его словам, еще трех человек приговорили к тюремному заключению в общей сложности на 24 года. Еще одного фигуранта дела, бывшего советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани освободили.

О смерти журналиста Джамаля Хашкаджи, известного своей критикой в отношении властей Саудовской Аравии, королевство объявило 20 октября 2018 года. Он исчез 2 октября после посещения консульства страны в Турции.

Эр-Рияд объявил о задержании группы людей, которые подозреваются в преступлении.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что приказ об убийстве Хашкаджи поступил с «самых высоких уровней» саудовского правительства. Смерть журналиста вызвала международный скандал, бросив тень на имидж наследника.

Осенью 2019 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что несет ответственность за убийство журналиста, однако настоял на том, что неназванные чиновники действовали без его ведома.