По Минску курсирует бесплатный трамвай с белорусской рождественской музыкой 23.12.2019, 13:52

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Любой желающий может воспользоваться рождественским трамваем.

До 15.00 по Минску сегодня курсирует бесплатный рождественский трамвай «Калядны Цуд». Внутри звучит праздничная музыка, передает tut.by.

Любой желающий может воспользоваться рождественским трамваем, который курсирует по маршруту «Змитрока Бядули — Озеро». На табло указано, что за поездку платить не нужно.

«Во время движения в трамвае будет звучать белорусская рождественская музыка, а также прозвучат поздравления и объявления от белорусских музыкантов и артистов», — рассказали в пивоваренной компании «Аливария», которая организовала праздничный маршрут.

Среди устроителей также компания «Арт Сядзиба». В плей-листе в трамвае — белорусская музыка и поздравления в записи от групп AKUTE, :B:N, РСП, «Без билета», «Юзари», Naka и других.

С 15.00 до 17.00 в рождественском трамвае выступят белорусские музыканты, среди которых — Сергей Долгушев. Правда, попасть на это мероприятие смогут уже не все пассажиры, а только те, кто прошел специальный квиз от организаторов в Instagram.