Экономист: Если в Украине запустят рынок земли — Зеленский войдет в историю 3 23.12.2019, 14:23

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Но недовольные всегда найдутся.

Земельный закон (о разрешении продавать и покупать земли сельхозназначения), который намерены принять во втором чтении, продолжает будоражить украинское общество. Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко высказал изданию «Комментарии» мнение, что чем быстрее запустят рынок земли, тем лучше.

«Кто-то будет ругаться, что землю дешево купили, кто-то – что не тем продали. Недовольные всегда найдутся.

Надеюсь, что президент Владимир Зеленский все же дожмет противников принятия закона. Ему важно запустить второе голосование (потом можно и референдум о продаже иностранцам). Если запустят рынок земли, Зеленский войдет в историю как реформатор.

У нас разрешили торговать участками земли под застройку с 1995 года, активно начали с 1999, а массово с 2003. Многие не понимали, как это работает. Был бардак полнейший. В советское время было запрещено, а потом разрешили. И сейчас продают участки направо и налево. Так и тут будет. Сперва - скандалы, непонимание, отладка механизма, а потом – все понятно-привычно.

Открытие рынка земли будет означать, что в Украине выстроится настоящее товарное сельхозпроизводство. А это очень важно, ведь по некоторым позициям АПК мы влияем на мировой рынок. И цена на пшеницу в мире может формироваться уже в Киеве, а не условно в Чикаго. Если ты можешь влиять на мировые цены, с тобой будут считаться. Пока же мы влияем лишь на подсолнечное масло, являясь крупнейшим экспортером этого вида продукции в мире».