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В Беларуси изъята крупнейшая в истории партия героина

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  • 23.12.2019, 14:30
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В Беларуси изъята крупнейшая в истории партия героина

Героин прибыл из Афганистана.

Почти 550 кг героина изъято во время задержания группировки в Минске, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

«В конце ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Минске сотрудники МВД при силовой поддержке спецподразделения «Алмаз» задержали троих мужчин и одну женщину – граждан одной из Средиземноморских стран. В стене арендуемого иностранцами складского помещения в Заводском районе столицы был оборудован тайник», – рассказала она.

В тайнике оперативники обнаружили и изъяли героин весом почти 550 кг.

«Это самая крупная партия сильнодействующего наркотика, изъятая за всю историю нашей страны», – подчеркнула представитель МВД.

Территория Беларуси использовалась организованной группой как перевалочный пункт для поставок героина из Афганистана в страны Евросоюза, сообщили в МВД. Продолжается расследование дела.


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