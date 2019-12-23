Митрополит в метрополии 4 23.12.2019, 14:37

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Митрополит Иларион (Алфеев)

Фото: Reuters

За какие заслуги «министр иностранных дел» РПЦ получил элитную недвижимость в Испании?

«Тот факт, что сегодня в Испании, когда это одна из процветающих стран, массово продается недвижимость испанцами и массово покупается россиянами, — очень хороший сигнал всему миру», пишет «Новая газета».

Эти слова произнес патриарх Кирилл 8 февраля 2012 г. на встрече с Владимиром Путиным, когда благословлял его на третий срок. Та зима запомнилась рекордным всплеском протестных настроений в Москве и Петербурге, поэтому поддержка РПЦ не была для Путина лишней. Пассаж об Испании предварял историческую фразу Кирилла, которая вошла в анналы: «Огромную роль в исправлении кривизны нашей истории сыграли лично вы, Владимир Владимирович!»

Знал ли тогда патриарх, что четырьмя месяцами ранее, 30 сентября 2011 г., его ближайший сотрудник и преемник на посту председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Иларион (Алфеев) вошел в число тех самых счастливых россиян, которые благодаря политике Путина стали обладателями испанской недвижимости? Чего уж точно не мог знать предстоятель РПЦ — что уже совсем скоро эти россияне вместо «очень хорошего сигнала всему миру» начнут посылать сигнал бедствия.

Среди жертв сомнительной «схемы» с испанской недвижимостью рискует оказаться и митрополит Иларион. Как оказались ими почти все его соседи по жилищному кооперативу Mare Nostrum II, расположенному на живописном склоне холма у моря в городе Альтея (провинция Аликанте).

Монашеский пентхаус

Григорию Алфееву (мирское имя Илариона) принадлежит один из самых дорогих пентхаусов кооператива. Он расположен на двух уровнях последних этажей, имеет собственные открытую и закрытую террасы, площадку для барбекю, бассейн, две спальни с санузлами и много чего еще. Общая площадь апартаментов в доме 25 по улице Repetidor, согласно официальному буклету застройщика, составляет более 235 кв. м, а цена (по состоянию на 2011 г.) — 950 000 евро. Ближайшая соседка иерарха, известного также и своими композиторскими талантами, — Тамара Гвердцители, а еще в доме владеют квартирами режиссер и телеведущий Юлий Гусман, продюсер Тимур Вайнштейн, бывший премьер Азербайджана Новруз Мамедов, украинский бизнесмен Юрий Аптекарь и другие уважаемые люди.

Жилой комплекс Mare Nostrum II. Фото: официальный буклет застройщика

План кооператива. Красным выделены апартаменты митрополита Илариона

Обстоятельства приобретения митрополитом квартиры не вполне прозрачны. С одной стороны, как любой монах, он при постриге давал обет нестяжания и, по идее, не может владеть личным имуществом, кроме самого необходимого в повседневном быту. С другой стороны, за работу на нескольких церковных должностях Иларион получает довольно скромную зарплату, которой вряд ли хватило бы на элитную зарубежную недвижимость. Но есть и третья сторона. За использование продуктов своего интеллектуального труда и творчества — многочисленных книг, фильмов и музыкальных произведений — иерарх получает разного рода гонорары и вознаграждения, становится лауретом премий.

Вот этих средств, в случае их многолетнего накопления, могло бы хватить на пентхаус миллионера.

Между прочим, мирское имя митрополита фигурирует еще в одном реестре недвижимости — уже российском. Иларион — один из трех учредителей организации собственников домов «Новоалександрово» в подмосковном городском округе Мытищи.

Митрополит нечасто приезжает в Альтею. Точнее, достоверно известно лишь об одном его визите туда, когда, катаясь на роскошной яхте по Средиземному морю, он ненадолго остановился в испанском городке. Зато в пентхаусе видели мать иерарха Валерию Анатольевну — советского литератора, чью фамилию ему дали в детстве (по отцу Иларион — Дашевский). С соседями Валерия Анатольевна пересекалась редко — у пентхауса есть отдельный выход на улицу, в обход коммунального подъезда.

Видели рядом с домом и человека, похожего на 33-летнего иеромонаха Иоанна (Копейкина), сделавшего под омофором митрополита Илариона головокружительную стремительную карьеру. Окончив в 2007 г. заштатное Пензенское духовное училище, через три года он уже учился в Фрибургском университете в Швейцарии, а еще через два — возглавил магистратуру Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД), ректором которой является Иларион. С деятельностью о. Иоанна связана схема по выведению АНО «Центр Познание», издающего официальные учебники для духовных школ РПЦ, из структуры ОЦАД в структуру Благотворительного фонда «Познание», единственным учредителем которого числится митрополит Иларион. Таким образом, авторские права на эти учебники перешли от РПЦ лично Илариону. Впрочем, это тема для отдельной публикации…

Крыша

Соседи митрополита, оказавшиеся жертвами мошенничества, убеждены, что квартиру на испанском побережье председателю ОВЦС… подарили. Косвенным подтверждением их догадок служат опубликованные сведения о должниках по оплате коммунальных платежей.

На общем собрании собственников жилого комплекса Mare Nostrum II в августе нынешнего года было констатировано, что Григорий Алфеев занял первое место среди должников.

Его коммунальная задолженность достигла 20 тысяч евро. «Какой смысл, покупая квартиру за миллион, «экономить» на нескольких тысячах, нарываясь на неприятности и опасность огласки? — недоумевает соседка Илариона Елена Мищенко. — Единственная логичная версия: человек считает, что за полученную в подарок квартиру не надо платить».

В чем смысл такого роскошного подарка и кто его сделал?

Рядом с жилым комплексом Mare Nostrum II красуется русский деревянный храм, находящийся в частной собственности, но канонически подчиняющийся РПЦ. Он стал первым в истории Испании отдельно стоящим (не домовым) русским храмом. Строительство было завершено в 2004 году, а в 2007 году храм лично освятил митрополит Кирилл — будущий патриарх — в честь архистратига Божия Михаила, небесного покровителя застройщика комплекса и храма, испанского бизнесмена российского происхождения Михаила Боцко. С недавнего времени — еще и председателя Испанского отделения Императорского православного палестинского общества, возглавляемого Сергеем Степашиным.

Храм Святого Архангела Михаила в г. Альтеа. Фото: ippo.ru

Михаил Боцко выбрал некорректную лингвистически, но зато коммерчески успешную транскрипцию своей фамилии на испанский — Bosco. А после того, как он начал печатать собственную рекламную продукцию с использованием характерных узоров из фирменного стиля компании Bosco, доверчивая испанская публика приняла предпринимателя, переехавшего в конце 90-х из Ростова-на-Дону, за законного представителя мирового бренда. Со слов бизнесмена ведущая газета «Аликанте» утверждала, что именно Михаил Боцко (Bosco) «шьет форму для олимпийских сборных Испании и России».

Для работы с недвижимостью Боцко регистрирует компанию VeraBosco, названную в честь его матери, осужденной два года назад за мошенничество в Ростове-на-Дону. В конце нулевых компания была непременным участником ярмарок зарубежной недвижимости в Москве и имела офис на Якиманке, однако сейчас недоступен даже ее сайт. На Веру Боцко оформлено несколько квартир в интересующем нас доме, при попытке поехать в Испанию в 2016 году она была задержана в аэропорту Домодедово. В весьма почтенном возрасте, возглавляя ООО «Кристалл Логист», она получила из федерального бюджета почти 13 миллионов рублей на поставку мебели для Южного федерального университета, однако попыталась обмануть заказчика, поставив мебель низкого качества, которая стоила в несколько раз дешевле. В 2017 году Ленинский суд Ростова-на-Дону признал ее виновной в мошенничестве, однако освободил от наказания ввиду преклонного возраста (76 лет). При этом в суде выяснилось, что бабушка возглавляет еще 19 фирм, которые также могли использоваться в схемах по отмыванию денег.

Михаил Боцко (в центре). Фото: ippo.ru

Как рассказывает Елена Мищенко, «основную часть квартир в нашем доме он продал с обременением в виде ипотеки, которую взял на стадии строительства, да так и не погасил. Обычно он оформлял сделки по доверенности, пользуясь незнанием покупателями испанского языка и доверчивостью к соотечественнику, построившему православную церковь». Стоит ли говорить, что градус доверчивости только повышался от того, что «в доме живет сам митрополит Иларион»? В течение многих лет добропорядочные покупатели ничего не знали об обременении, которое не было зафиксировано в их свидетельствах о праве собственности на квартиры. Афера вскрылась, только когда некоторые из жильцов попытались продать свои квартиры.

Среди пострадавших от VeraBosco — те самые Юлий Гусман, Тимур Вайнштейн и Юрий Аптекарь. Гусман и Аптекарь уже начали судебный процесс против Боцко, в ходе которого выяснилось, что застройщик уже является фигурантом 79 уголовных дел в Испании. Пиком его авантюрной карьеры стала официальная заявка, поданная в 2014 году, о намерении купить… футбольный клуб «Валенсия». Как ни странно об этом говорить, но поначалу испанские организаторы конкурса поверили, что Михаил Боцко «одевал олимпийские сборные», владеет банком и строит православные церкви. Заявку на конкурс он подал на бланке некоего ООО «Золотая звезда», который украшает картинка нефтяной вышки и словосочетание Petrol investment. По данным российской базы Sbis, это ООО имеет уставной капитал 10 000 рублей и занимается «торговлей оптовой непродовольственными потребительскими товарами». Тем не менее г-н Bosco представил испанской стороне подложную справку из Сбербанка, согласно которой неснижаемый остаток на счету «Золотой звезды» превышал 12 млрд рублей. Незадолго до конкурса на покупку «Валенсии» испанская газета «Epoca» успела разоблачить самозваного дона Bosco.

Подложная справка из Сбербанка

«Гражданка российского происхождения, — писала газета, — подала уголовную жалобу на Михаила Боцко, его сына Максима Боцко и его агентство недвижимости VeraBosco. Заявитель требует 270 000 евро — Боцко обманул ее на эту сумму при покупке собственности. Судья признал признаки преступления и решил предъявить обвинение членам семьи Боцко. Мошенничество состоит в том, что дом имеет ипотечный кредит, который должен был быть аннулирован при покупке квартиры, но так и не был снят продавцом».

Подложная справка из Сбербанка

После бума покупок квартир россиянами в 2009–2011 гг. рынок испанской недвижимости существенно просел: за последние несколько лет квартиры там подешевели в среднем в два раза, продать их чрезвычайно сложно. Испанский банк, в котором Боцко оформлял ипотеку, продал его долги ДойчеБанку, который, по предварительным данным, намерен судиться с добросовестными покупателями и арестовывать их недвижимость в счет погашения долга. Между прочим, ипотечная задолженность митрополита Илариона, который также стал жертвой «схемы», за 8 лет якобы достигла 440 тысяч евро. Но, говорят, во избежание слишком громкого скандала Михаил Боцко активно изыскивает способ погасить долг иерарха. А вот его сосед Новруз Мамедов предпочел фактически второй раз заплатить за свою квартиру, чтобы вывести ее из-под риска ареста…

Снова «храм на крови»?

В современной России довольно трудно провести границу между обычными прихожанами РПЦ и миром коррупционного криминала. Если в сельской глубинке на наших глазах разрушаются заброшенные старинные храмы, то в богатых городах и регионах газонефтедобычи как грибы после дождя вырастают бесконечные золотые купола. Строительство «храма шаговой доступности» признано едва ли ни самым надежным прикрытием для отмывания теневых денег. Не является исключением и храм св. Михаила в Альтее.

Михаил Боцко через созданный им фонд владеет храмовыми зданиями и состоит старостой прихода, а его жена — казначеем. Освящая храм 12 лет назад, тогдашний митрополит Кирилл наградил Боцко орденом преподобного Сергия Радонежского. Но Боцко построил храм не за свой счет — деньги на строительство ему дал в долг коллега и земляк-ростовчанин Николай Горелов, в результате оказавшийся в очень сложном положении в свои 77 лет. Поначалу Горелову удалось через испанский суд наложить арест на все квартиры Боцко. Однако в 2011 году он согласился вывести из-под ареста ту самую квартиру, которой сейчас владеет Иларион.

Позже адвокаты Боцко добились снятия ареста и с остальных квартир, а долг Горелову Боцко обещал вернуть деньгами. Согласно договору займа, срок погашения истекал 19 декабря 2012 года. 17 марта 2014 г. судебная коллегия по гражданским делам Ростовского областного суда признала, что Боцко не вернул долг, и обязала его выплатить Горелову более 13,5 млн рублей. Поскольку решение суда так и осталось невыполненным, на Боцко М.В. были наложены ограничения в праве на выезд из РФ, однако, как утверждают его партнеры, он все же пересекает границу по второму паспорту. Николай же Горелов, потеряв сына и жену и оставшись без средств к существованию, тяжело заболел и нуждается в помощи. Такова, так сказать, гуманитарная цена великолепного русского храма в испанской Альтее.

За время после освящения из-за конфликтного характера хозяина в храме сменилось 5 настоятелей. Предпоследний из них — о. Адам Кондратюк — бежал в соседний город Бенидорм, где «с нуля» начал строить храм во имя преподобного Серафима Саровского. Ровно год назад Московская патриархия создала Испанскую епархию, управляющим которой назначен епископ Нестор (Сиротенко). Юридически храм св. Михаила не передан в состав епархии, но остается в ведении частного Фонда Михаила Боцко…

Навстречу решениям Синода

На 25 декабря назначено беспрецедентное в истории РПЦ совместное заседание Священного синода и Высшего церковного совета.

Патриарх Кирилл, недовольный кризисом церковного управления и в особенности внешних церковных связей, настроен на жесткий разговор с митрополитом Иларионом.

На октябрьском заседании Синода ему был назначен заместитель — архиепископ Леонид (Горбачев), причем в постановлении Синода содержался скрытый намек на большие карьерные перспективы Леонида (владеет «греческим, английским и разговорным арабским (египетский диалект) языками»). Владение египетским диалектом важно в контексте состоявшегося 8 ноября разрыва общения РПЦ с Александрийским патриархатом — вторым по важности в православном мире.

Митрополит Иларион является «министром иностранных дел» РПЦ уже почти 11 лет. Именно на годы его председательства в ОВЦС приходится «потеря Украины» и постепенная изоляция РПЦ в «мировом православии» в результате разрыва с крупнейшими поместными церквами — Константинопольским и Александрийским патриархатами и Элладской архиепископией (Греция). В среде епископата за ним закрепилась ироничная кличка «Композитор», намекающая, что на сочинительском поприще Иларион более успешен, чем на дипломатическом. Если в первые годы патриаршества Кирилла именно Иларион считался чуть ли не официальным преемником патриарха, то за последние годы его аппаратный вес резко упал, и в безусловные лидеры вырвался «лубянский» митрополит Тихон (Шевкунов). Возможно, именно страх дальнейшего усиления Тихона вынуждает патриарха сохранять Илариона на посту, чтобы иметь хоть какой-то противовес «духовнику президента».

ПОД ТЕКСТ

Высокие стандарты архиерейского потребления в РПЦ, конечно, задает патриарх Кирилл. По данным «Московских новостей», уже к 1997 году возглавлявшийся им Отдел внешних церковных связей ввез в Россию табачных изделий, не облагавшихся акцизными сборами, на 7 млрд долларов. Позже появлялись публикации об участии Кирилла в автомобильном, нефтяном, ювелирном и рыбном бизнесах. Благодаря этому за ним закрепилась репутация миллиардера, самого богатого человека в РПЦ, чье состояние оценивается в диапазоне 4–8 млрд долларов. Эта информация почти не поддается проверке, поскольку сбережения патриарх предпочитал хранить в швейцарских банках, откуда лишь в последние годы они были частично переведены в Австрию и Италию (вероятно, под гарантии Ватикана).

Достоверно известно, что Кирилл под своим мирским именем Владимир Михайлович Гундяев владеет пентхаусом в московском Доме на Набережной (ул. Серафимовича, 2). Этот факт получил широкую огласку в 2012–2013 гг., когда в интересах патриарха некая Лидия Леонова, называемая двоюродной или троюродной сестрой патриарха, начала судебный процесс, требуя выселить из соседней квартиры бывшего министра здравоохранения РФ Юрия Шевченко, который якобы нанес ущерб библиотеке патриарха, покрыв книги невидимым слоем «нанопыли». Суд изъял квартиру у Шевченко в счет компенсации ущерба, что существенно расширило владения патриарха в этом доме.

Постоянным фактическим местом жительства патриарха является «объект Скит» в Одинцовском районе Московской области, охраняемый ФСО, с непрозрачной структурой собственности (возможно, доля принадлежит В.М. Гундяеву, доступ к госреестрам по этому объекту закрыт). Резиденция патриарха на Черном море под Геленджиком, строительство которой оценивалось в миллиард долларов, формально принадлежит РПЦ, но свободного доступа туда нет даже для архиереев. В частной собственности Кирилла находится шале под Цюрихом, в Швейцарии, подаренное ему еще в 1970-е гг., во время службы во Всемирном совете церквей. Предположительно, он обладает долями собственности ряда объектов недвижимости в Москве, Московской, Смоленской и Калининградской областях. В полном распоряжении патриарха находится более 20 резиденций, формально принадлежащих различным централизованным и местным религиозным организациям РПЦ.