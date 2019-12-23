закрыть
23 декабря 2019, понедельник, 16:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Михаил Бондаренко: 2020 год станет решающим

1
  • 23.12.2019, 14:40
  • 1,487
Михаил Бондаренко: 2020 год станет решающим
Михаил Бондаренко

У Беларуси появился шанс избавиться от диктатуры.

Активист «Европейской Беларуси» из Мозыря Михаил Бондаренко рассказал пресс-службе гражданской кампании о том, чего ожидать белорусам в новом году.

«Уходящий 2019 год был насыщен яркими политическими событиями. Для меня особо значимыми стали парламентские «выборы», а которых мы с командой «Европейской Беларуси» провели грандиозную кампанию, которая ставила цель – показать, что выборов в стране нет, и мы с этим справились.

Парламентская кампания дала возможность проводить пикеты с национальной символикой, благодаря чему в Мозыре несколько месяцев развевались бело-красно-белые флаги, флаги с гербом «Погоня», европейские флаги.

Горожане очень позитивно реагировали на наши символы, и тем самым чувствовалась неимоверная поддержка, стремление людей к переменам.

Что касается планов на 2020 год – будем наращивать силы, потому, что этот год должен стать решающим. В 2020 году пройдут президентские выборы, и это хороший шанс для нашей страны. Шанс избавиться от диктатуры и убрать наконец с президентской должности того, кто не имеет права занимать этот пост уже много-много лет.

Всем белорусам хочется пожелать в будущем году стойкости и волевых решений, потому что от каждого из нас зависит – будем ли мы жить в чужом доме под управлением самозванца или же сохраним страну, сделав ее свободной и справедливой», - сказал активист.


популярное за неделю

Мнение

Диктатура и диктаторы — не вечны
Диктатура и диктаторы — не вечны Ирина Красовская
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип