Михаил Бондаренко: 2020 год станет решающим 1 23.12.2019, 14:40

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Михаил Бондаренко

У Беларуси появился шанс избавиться от диктатуры.

Активист «Европейской Беларуси» из Мозыря Михаил Бондаренко рассказал пресс-службе гражданской кампании о том, чего ожидать белорусам в новом году.

«Уходящий 2019 год был насыщен яркими политическими событиями. Для меня особо значимыми стали парламентские «выборы», а которых мы с командой «Европейской Беларуси» провели грандиозную кампанию, которая ставила цель – показать, что выборов в стране нет, и мы с этим справились.

Парламентская кампания дала возможность проводить пикеты с национальной символикой, благодаря чему в Мозыре несколько месяцев развевались бело-красно-белые флаги, флаги с гербом «Погоня», европейские флаги.

Горожане очень позитивно реагировали на наши символы, и тем самым чувствовалась неимоверная поддержка, стремление людей к переменам.

Что касается планов на 2020 год – будем наращивать силы, потому, что этот год должен стать решающим. В 2020 году пройдут президентские выборы, и это хороший шанс для нашей страны. Шанс избавиться от диктатуры и убрать наконец с президентской должности того, кто не имеет права занимать этот пост уже много-много лет.

Всем белорусам хочется пожелать в будущем году стойкости и волевых решений, потому что от каждого из нас зависит – будем ли мы жить в чужом доме под управлением самозванца или же сохраним страну, сделав ее свободной и справедливой», - сказал активист.