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Минское «Динамо» потерпело десятое поражение подряд

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  • 23.12.2019, 14:45
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Минское «Динамо» потерпело десятое поражение подряд
Фото: "Динамо-Минск".

Минчане в шаге от повторения антирекорда.

Минское "Динамо" потерпело десятое поражение подряд в рамках регулярного чемпионата КХЛ, передает pressball.by.

"Юбилейным" для "зубров" стал проигрыш "Амуру" в выездной встрече (3:4). Антирекордом клуба является серия из 11 поражений кряду.

Минское "Динамо" потерпело безвольное поражение от "Амура" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:4.

Это поражение стало для "зубров" десятым кряду.

АМУР — ДИНАМО Мн — 4:3 (0:1, 0:2, 4:0)

"АМУР": Лангхамер (Аликин); Йордан — Игнатович, Файзуллин — Рассказов — Зогорна; Коробов — Корягин, Вл. Ушенин — В.Ушенин — Горшков; Камалов — Турбин, Железков — Кузнецов — Руденков; Александров, Лазарев — Голубев — Кацуба.

"ДИНАМО": Карнаухов (Тэйлор); Граньяни (А) — Еременко, А.Костицын (К) — Ковыршин — Спунер; Морроу — Знахаренко, Принс — Паре — Пулккинен; Готовец — Евенко, Павлович (А) — Демков — Стефанович; Денисов — Крыскин, Грецкий — Китаров — Дроздов.

ШАЙБЫ: 0:1 — Паре (Принс, 11.41). 0:2 — Дроздов (Китаров, Грецкий, 22.29). 0:3 — Граньяни (Пулккинен, Паре, 24.26). 1:3 — Зогорна (Рассказов, 48.02-бол.). 2:3 — Зогорна (Йордан, Вл.Ушенин, 53.26-бол.). 3:3 — Игнатович (Зогорна, Файзуллин, 55.43-бол.). 4:3 — Вл.Ушенин (Корягин, 58.50).


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