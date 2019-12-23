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Ученые обнаружили новый класс планет

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  • 23.12.2019, 14:56
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Ученые обнаружили новый класс планет

Они не имеют аналогов в Солнечной системе.

Астрономы сделали открытие нового класса планет, которым нет аналога в Солнечной системе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу NASA.

Такое исследование было возможно благодаря данным с телескопа Hubble. Ученые выяснили, что планеты нового класса имеют плотность "сахарной ваты". Также у них нет аналогов в Солнечной системе.

Ученые отмечают, что обнаруженные планеты могут выглядеть такими же большими и объемными, как Юпитер, но примерно в сто раз легче по массе. Известно, что три экзопланеты находятся в звездной системе Kepler-51 в созвездии Лебедя.

"Как и почему воздушный шар существует в атмосфере остается неизвестным, но эта особенность планет создает новые возможности для исследования атмосферы", - сообщили ученые.

К этому времени астрономы знали только о трех типах планет: земные, ледяные гиганты и газовые гиганты.


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