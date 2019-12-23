закрыть
23 декабря 2019, понедельник, 16:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Президент Литвы: Россия всеми силами пытается переписать историю

5
  • 23.12.2019, 15:03
  • 2,030
Президент Литвы: Россия всеми силами пытается переписать историю
Гитанас Науседа
Фото: DELFI

Гитанас Науседа ответил на «лекцию истории» от Путина.

"В последнее время Россия всеми силами стремится переписать историю. Один из таких примеров – отрицание влияния тайных протоколов Пакта Молотова-Риббентропа на болезненную историю Европы", – заявил президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник на своей странице в социальной сети "Фейсбук", пишет Delfi.

Он напомнил, что 30 лет назад, 24 декабря 1989 года, Съезд народных депутатов Советского Союза признал существование тайных протоколов Пакта Молотова-Риббентропа 1939 года и объявил их недействительными.

"Эти тайные соглашения нацистской Германии и коммунистического Советского Союза определили позднейшую оккупацию Балтийских стран", – написал президент.

"Историческая память обуславливает восприятие будущего. Давайте не будем забывать уроки, которые мы обязаны выучить по собственной истории и истории Европы. Давайте не будем допускать замены правды бутафорскими лживыми вывесками", – отметил он.

В пятницу в Санкт-Петербурге на встрече с бывшими лидерами стран, входивших в СССР, Владимир Путин критиковал недавно принятую Европарламентом резолюцию, которая обвиняет СССР и нацистов в том, что подписание Пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году способствовало Второй мировой войне.

Российский лидер отметил, что у СССР не было иного выхода, как подписать договор с Германией, поскольку Западные государства были безразличны к предложению Москвы сформировать военный альянс.

"Советский Союз был последним, из тех, кто не подписал пакт о ненападении с А. Гитлером", – сказал он.

Резолюцию Европарламента В. Путин назвал частью попыток Запада принизить решающую роль СССР в победе над нацистской Германией.


популярное за неделю

Мнение

Диктатура и диктаторы — не вечны
Диктатура и диктаторы — не вечны Ирина Красовская
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип