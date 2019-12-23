Президент Литвы: Россия всеми силами пытается переписать историю 5 23.12.2019, 15:03

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Гитанас Науседа

Фото: DELFI

Гитанас Науседа ответил на «лекцию истории» от Путина.

"В последнее время Россия всеми силами стремится переписать историю. Один из таких примеров – отрицание влияния тайных протоколов Пакта Молотова-Риббентропа на болезненную историю Европы", – заявил президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник на своей странице в социальной сети "Фейсбук", пишет Delfi.

Он напомнил, что 30 лет назад, 24 декабря 1989 года, Съезд народных депутатов Советского Союза признал существование тайных протоколов Пакта Молотова-Риббентропа 1939 года и объявил их недействительными.

"Эти тайные соглашения нацистской Германии и коммунистического Советского Союза определили позднейшую оккупацию Балтийских стран", – написал президент.

"Историческая память обуславливает восприятие будущего. Давайте не будем забывать уроки, которые мы обязаны выучить по собственной истории и истории Европы. Давайте не будем допускать замены правды бутафорскими лживыми вывесками", – отметил он.

В пятницу в Санкт-Петербурге на встрече с бывшими лидерами стран, входивших в СССР, Владимир Путин критиковал недавно принятую Европарламентом резолюцию, которая обвиняет СССР и нацистов в том, что подписание Пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году способствовало Второй мировой войне.

Российский лидер отметил, что у СССР не было иного выхода, как подписать договор с Германией, поскольку Западные государства были безразличны к предложению Москвы сформировать военный альянс.

"Советский Союз был последним, из тех, кто не подписал пакт о ненападении с А. Гитлером", – сказал он.

Резолюцию Европарламента В. Путин назвал частью попыток Запада принизить решающую роль СССР в победе над нацистской Германией.