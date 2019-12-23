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Радости и печали налоговой жизни

  • Леонид Фридкин
  • 23.12.2019, 15:10
  • 1,056
Радости и печали налоговой жизни
Леонид Фридкин

Уходящий год был богат на различные налоговые события.

Кому-то более важными и значительными покажутся одни из них, кому-то другие. Предложу свой вариант самых интересных событий в 10 номинациях.

Надежда года: презумпция добросовестности. Многие надеются, что эти волшебные слова уберегут их от чрезмерного давления и придирок контролеров. Впрочем, этот принцип означает только, что плательщик признается добросовестным, пока иное не будет доказано на основании документально подтвержденных сведений. Это отнюдь не аванс доверия государства к плательщикам. Более того, данная формула диалектически противоречит главному девизу контроля: «доверяй, но проверяй». Вся деятельность контролирующих органов заключается в том, чтобы удостовериться, действительно ли плательщики являются добросовестными. А значительная часть работы бухгалтеров – неустанно готовить и аккуратно складывать доказательства этой добросовестности. Возникает парадокс: доказывать «иное», т.е. недобросовестность должны проверяющие, но доказательством чаще всего является отсутствие такового у проверяемого.

Облом года: налоговая нагрузка. Снижать ее ни в текущем году, ни в следующем власти не собираются. В результате фискальное бремя распределяется на бизнес и население неравномерно и не слишком справедливо. Одни, благодаря льготам или собственным ухищрениям платят меньше, а другим приходится отдуваться «за себя и за того парня». Причем «парень» зачастую куда богаче тех, кто отдает в казну больше, чем в состоянии отдавать. А потому бизнесу придется еще подождать, пока государство окончательно отменит повышающие коэффициенты к имущественным налогам, отсрочку принятия к вычету «ввозного» НДС и сделает еще что-нибудь – если состояние казны позволит. Ведь кардинально сокращать бюджетные расходы власти не собираются.

Рокировка года: отмена «лжепредпринимательского» указа № 488 и появление нормы п.4 ст. 33 НК. Требование корректировать налоговую базу в случаях, если основной целью совершения хозяйственной операции являются неуплата налога способна пресечь в корне многие схемы налоговой оптимизации и разрушить некоторые бизнес-модели. К счастью, контролирующие органы весьма осторожно подходят к использованию столь могучего и опасного инструмента. По крайне мере, пока не было явных случаев злоупотребления им, как бывало с указом № 488. Впрочем, и некоторые бизнесмены со своими консультантами оценили угрозу и пытаются быть поосторожнее.

Убежище года – ограничение сроков проведения проверок 5-летним горизонтом и размера пеней – суммой недоимки по налогам. Таким образом, бизнес не станут разорять непомерными санкциями за грехи многолетней давности.

Победа года – возвращение права уменьшать налогооблагаемую прибыль на резерв по сомнительным долгам. То есть, если вам должники вовремя не платят, вы немного меньше в бюджет отдадите. Несведущим людям покажется, что это мелочь, но замученным просроченной «дебиторкой» и методом начисления компаниям кое-какое облегчение.

Косяк года – требование списывать бензин и дизтопливо по нормам расхода, установленным Минтрансом. Из-за неудачной формулировки 1.2 ст. 171 НК оказалось, что рекомендованных норм, разработанных БелНИИТ «Транстехника» в индивидуальном порядке, недостаточно. Разъяснения, сыплющиеся одно за другим, только окончательно запутали публику. Дошло до того, что предприятиям всерьез намекали на необходимость пересчитать затраты на ГСМ и налог на прибыль за последние 5 лет. К счастью, Минтранс двумя постановлениями экстренно утвердил осенью нормы на множество моделей транспортных средств, действующие аж с апреля 2016 г. Авось пронесет.

Досужий обыватель спросит: зачем вообще понадобилось такой огород городить? Неужто нельзя просто разрешить списывать горючее, исходя из норм, указанных в паспортах заводов-изготовителей или еще проще, установленных приказом руководителя не на полгода, а навсегда?

Аполитично рассуждаете, граждане. Так далеко за буйки наша либерализация не плавает.

Приманка года: с этого года налог на прибыль и подоходный налог с дивидендов платятся по ставке 6%, если в течение 3 предшествующих лет дивиденды не выплачивались , а если в течение 5 лет — то ставка налога 0%. Чтобы получить эту льготу нало лишь, чтобы прибыль на дивиденды в указанные сроки не распределялась и чтобы все это время у компании числилась нераспределенная прибыль. Чиновники уверены, что придумали отличный способ стимулировать реинвестирование капитала. Только один нюанс: станут ли акционеры и всякие прочие владельцы компаний ждать 3-5 лет. Даже если прибыль все это время будет, то инфляция существенно сократит ожидаемые доходы. А если нагрянет очередная девальвация, то от них вообще ничего не останется.

Нежданчик года: указ от 31.10.2019 № 411. В этом огромном документе уместились вопросы расширения некоторых льгот, уточнение ряда норм НК, изменения в 31 указ и отмена 21 указа. Большая часть изменений носит технический характер в связи с новой редакций НК, исключается дублирование некоторых норм. Но есть целый ряд принципиальных новшеств, многие из которых введены задним числом: одни с начала года, а другие – с 23 марта.

Можно лишь гадать, почему эти нормы чиновникам было недосуг установить вовремя.

Прикол года: отмена требования к бухгалтерам-«ипэшникам» получать аттестат налогового консультанта, чтобы считать налоги и составлять налоговые декларации по аутсорсингу. Данное требование, установленное указом 19.09.2017 № 338, вступило в силу с 1 января этого года, но… не выполнялось, поскольку чиновники пообещали его отменить. И слов сдержали. Задним числом, с 1 января тг. – в соответствии с помянутым выше указом № 411.

Оказывается, иногда можно почти год игнорировать требования действующего указа и вам за это ничего не будет.

Загадка года: унификация белорусского и российского налогового законодательства в рамках так называемого союзного государства. Мало кто видел «дорожную карту» этого процесса и еще меньше тех, кто представляет, как это возможно. Поскольку по этому вопросу Путин и Лукашенко не договорились, решение откладывается на неопределенное время. Но это не значит, что его можно забыть. Президент РФ недвусмысленно заявил, что согласование нефтяных и газовых вопросов увязывается с налоговым.

Между тем, в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2020-2022 гг. нет ни малейшего намека на какой-то учет белорусских интересов и пресловутую унификацию. А в аналогичном документе нашего Минфина вообще нет ни конкретики, ни намеков.

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Тем временем, на прошлой неделе был тихо принят закон «О республиканском бюджете на 2020 год» без обычного сопровождения – изменений в Налоговый кодекс на очередной год. Как и 2 года назад, поправки в налоговое законодательство введут указом. Так пообещал министр финансов Максим Ермолович, выступая в парламенте 3 декабря.

Можно ожидать в указе увеличения ставок акцизов на крепкий алкоголь и табачные изделия – в интересах наполнения бюджета и выполнения обязательства по гармонизации ставок акцизов в ЕАЭС. Будут проиндексированы ставки земельного и экологического налогов, налога за добычу (изъятие) природных ресурсов, а также кадастровая стоимость земельных участков по видам оценочных зон. На прогнозный показатель инфляции проиндексируются критерии выручки для применения упрощенной системы налогообложения. суммы льгот и вычетов по подоходному налогу «осовременятся» на прогнозный темп роста номинальной зарплаты на 2020 год.

Придется заодно решить указом судьбу льгот, срок действия которых заканчивается в уходящем году: по подоходному налогу для игроков на рынке Форекс, по налогам на недвижимость и на землю для научных организаций и научно-технологических парков. Напомню, теперь у законодателей имеется утвержденная методика оценки эффективности налоговых льгот. Так что можно рассчитать, какие преференции стоит давать, продлевать и отменять.

Впрочем, бизнесменам, бухгалтерам и юристам важнее не причины и мотивы, а время. Когда документ с поправками по налогам появляется к новогоднему столу или еще позже, а вступает в силу задним числом, это всегда неприятно. Невозможно ничего четко планировать и рассчитывать, многое приходится менять и переделывать на ходу – под разговоры о доверии, поддержке, диалоге и стабильности…

Леонид Фридкин, lfriedkin.com


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