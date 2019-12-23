Наталья Радина: Санкции с подозреваемых в похищениях и убийствах в Беларуси не снимались 11 23.12.2019, 15:25

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Лукашенко — абсолютная марионетка Кремля.

Реакция в Минске на признание бывшего бойца белорусского СОБРа Юрия Гаравского о том, как проводились политические убийства противников Лукашенко, оказалась вполне ожидаемой. Люди, названные Гаравским, обвинения категорически отвергают. Близкие к власти политологи рассуждают о том, на чью мельницу льет воду «Немецкая волна», опубликовавшая скандальное интервью с Гаравским перед встречей Лукашенко и Путина. Педалируется версия, будто таким образом Москва давит на белорусского правителя, не давая ему повернуться лицом к Западу.

- Я думаю, эти версии распространяют белорусские спецслужбы и их агенты. Стоит оставить разговоры, что «это помешает уходу Лукашенко на Запад». Куда он уходит? Какой Запад? Где вы видите, чтобы он «уходил»? За последние годы его несколько раз приглашали на серьезные международные мероприятия с участием президентов стран Евросоюза, и он ни на одно из них не поехал, потому что боится реакции Москвы. Он - абсолютная марионетка Москвы, - так прокомментировала израильскому порталу «Детали» этот спор Наталья Радина, главный редактор портала Charter97.org.

Между тем, уже четырежды в декабре 2019 года белорусская оппозиция выводила своих сторонников на митинги. Люди протестуют против создания «союзного государства» России и Беларуси, полагая, что эта инициатива Кремля окончательно покончит с белорусской независимостью. И, очевидно, протестные акции будут нарастать по мере приближения даты президентских выборов в Беларуси, которые должны пройти в 2020 году.

Разоблачения «Немецкой волны»

«Немецкая волна» считается изданием с ярко выраженной антикремлевской позицией. Что также не подтверждает версию о «московском заговоре». Материалы были опубликованы в двух форматах: интервью с Юрием Гаравским, который находится сейчас в Европе, как указано - в «немецкоязычном регионе Альп», под защитой местных спецслужб и в ожидании политического убежища, а также документальный видеорепортаж.

По словам Гаравского, по приказу сверху вместе с сослуживцами он похитил и убил экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, бывшего главу Центризбиркома Виктора Гончара, и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал белорусскую оппозицию. По его словам, операциями по устранению руководил командир спецотряда быстрого реагирования (СОБР) Дмитрий Павличенко. Он рассказал в подробностях, как похитили и застрелили из пистолета Захарченко. Указал, где и как кремировали его тело и где потом захоронили прах. То же, в подробностях - про Гончара и Красовского.

В другой стране такие подробности стали бы поводом для серьезного расследования, отстранения от службы всех причастных и их командования, импичмента... Но не в Беларуси, где Александр Лукашенко собирается в будущем году баллотироваться уже на седьмой срок правления. Можно обратить внимание на общую для многих политических белорусских комментариев черту: стремясь отвергнуть слова Гаравского, они делают упор не на приведенных им фактах, а на причинах, якобы побудивших сейчас какую-то из сторонних сил (Кремль или Запад) оказать давление на Лукашенко. Видимо, потому, что факты известны давно – как минимум, с 2004 года. Они признаны Европой, и слова Гаравского сейчас – не откровение, нуждающееся в доказательстве, а новое доказательство по уже известным обвинениям, которое может быть принято к рассмотрению, в том числе, и Международным уголовным судом (если дело до него дойдет).

«Это – основание для Гаагского суда против режима Лукашенко».

- На очередные разоблачения по «Делу о пропавших» Минск отвечает так: мало ли, что говорит этот человек, все это еще необходимо проверить. И в самом деле, откуда нам знать, что Гаравский все это не придумал? Почему мы должны ему верить?

- Мы уже 20 лет занимаемся этой темой. За это время выслушали и собрали огромное количество свидетельств о том, как происходили похищения оппозиционеров в Беларуси. И рассказ этого бывшего бойца СОБРа, судя по всему, абсолютно правдив, поскольку совпадает огромное количество фамилий, деталей и мест… - отвечает главный редактор портала Charter97.org Наталья Радина. – И свидетельства Юрия Гаравского – это только часть тех сведений, которые уже всем известны.

Есть официальный документ – отчет спецдокладчика парламентской ассамблеи Совета Европы Христоса Пургуридоса, сделанный им в 2004 году. В нем говорится о причастности Лукашенко и ряда его высокопоставленных чиновников к убийствам лидеров оппозиции. Это - именно то, о чем рассказывает Юрий Гаравский. Христос Пургуридос тогда проводил собственное расследование, он встречался и с бывшими сотрудниками спецслужб Беларуси, которые проводили расследование тех исчезновений, и с родственниками пропавших политиков. В результате он пришел к выводу, что белорусская верхушка непосредственно отдавала приказы убивать оппозиционеров. Эти «эскадроны смерти», в которых участвовал Юрий Гаравский, существовали в Беларуси на базе военной части №3214, на базе СОБРа, которым руководил Дмитрий Павличенко, названный непосредственным исполнителем убийств.

По итогам этого доклада Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения. Под них попали, в частности, и бывшие министры внутренних дел Юрий Сиваков и Владимир Наумов, бывший генпрокурор Виктор Шейман, бывший командир СОБРа Дмитрий Павличенко, и сам Лукашенко. В отношении этой четверки санкции Евросоюза и США по сей день в силе. Санкции против других чиновников Лукашенко за 25 лет то вводились, то снимались, в зависимости от политической конъюнктуры. А против этих сохраняются до сих пор, что указывает на серьезность, на очень большой вес того доклада.

Более того, ранее приводились и другие доказательства причастности Лукашенко к политическим убийствам. С этими доказательствами выступали бывшие сотрудники МВД и генпрокуратуры, которые входили в следственную группу, расследующую похищения оппозиционеров в Беларуси. Когда началась череда странных смертей сотрудников этой следственной группы – а в то время, в конце 1990-х – начале 2000-х люди еще пытались всерьез делать свою работу, а не фальсифицировать расследование, как это обычно происходит в Беларуси – так вот, когда началась череда странных смертей сотрудников этой следственной группы, некоторые из них смогли бежать на Запад. И они тоже давали показания. Говорили, что бойцы СОБРа были членами этих незаконных бандформирований, которые убивали лидеров оппозиции и неугодных режиму Лукашенко людей. Называли и фамилии этих людей. Поэтому то, что говорит этот боец в интервью «Немецкой волне», заслуживает самого серьезного внимания. Это – основание для Гаагского суда против режима Лукашенко.

Тот же Гаравский говорит, что у Юрия Гончара, убитого лидера оппозиции, был серьезный компромат на Лукашенко, который однозначно привел бы к его отставке. Я в это верю уже хотя бы потому, что Гончар был одним из соратников Лукашенко на первых выборах 1994 года. Уже спустя год, поняв, что это за человек, он ушел в оппозицию. Понятно, что у него мог быть какой-то компромат на диктатора.

Так что материалы, опубликованные на сайте «Немецкой волны» - это очень серьезные доказательства, а не просто обвинения и пересказ прежних свидетельств. И сегодня надо задавать уже другой вопрос: как такой человек может находиться у власти? Как западные политики могут с ним встречаться?

- Вы думаете, что у этого нового свидетельства будут последствия? Какие - обращение в международный суд, создание следственной комиссии, введение новых санкций?

- Сейчас очень многое зависит и от международной реакции, и от самих белорусов. Лукашенко не может идти в следующем году на седьмой президентский срок - его следующий срок должен быть тюремным. Сегодня международное сообщество должно требовать отставки Лукашенко и независимого суда над ним.

Вот уже 25 лет в стране нет выборов, результаты голосований нагло фальсифицируются и не признаются международным сообществом, уничтожены свободы собраний и ассоциаций, людей преследуют за участие в мирных акциях и за членство в незарегистрированных организациях. Все телеканалы подконтрольны государству, оппозиция не имеет к ним доступа, закрыты сотни независимых газет, блокируются независимые сайты и законодательно введена возможность блокировки соцсетей. За «оскорбление» Лукашенко и иных государственных лиц преследуют в уголовном порядке, любая критика режима может быть объявлена «экстремистской» или «угрожающей национальной безопасности» - как произошло, например, с нашумевшим фильмом «Лукашенко. Уголовные материалы».

- Пусть должно – но будет ли? Или все «уйдет в песок»?

- Очень надеюсь, что это свидетельство на «Немецкой волне» станет первым шагом на этом пути. Был уже у нас Христос Пургуридос, докладчик ПАСЕ, который не побоялся и добился санкций, что помогло остановить политические убийства. Я надеюсь, что и сейчас среди лидеров Европы и США найдутся люди, которые смогут начать процесс по отстранению кровавого диктатора от власти, - сказала Наталья Радина.

«Мы проверяли слова Гаравского с международными экспертами»

Контактами с Минском в бундестаге занимается германо-белорусская парламентская группа. «В интересах семей жертв мы приветствуем конструктивное расследование этих дел», - отметил зампредседателя этой группы Оливер Качмарек. Но политик предостерег от поспешных выводов до завершения расследования, пишет «Немецкая волна».

В своем интервью бывший боец СОБРа Гаравский говорит и о «спецпистолете», который хранился в минском СИЗО №1 и использовался для расстрелов и казней. Бывший начальник минского СИЗО Олег Алкаев ранее тоже бежал в Германию, где рассказал и о том, что накануне убийств политических оппонентов у него в тюрьме изымался специальный пистолет, которым исполнялись смертные приговоры. Этот же пистолет упоминается в докладе Пургуридоса: экс-глава МВД Сиваков так и не смог ответить подробно на вопрос, почему в ряде случаев этот пистолет выносился за пределы СИЗО. Странная деталь, которая может указывать, что людей не «просто убивали», а тайно казнили.

Также европейский исследователь обратил внимание в своем докладе, что прокуратура не сверила следы, оставленные на месте похищений, с колесами красной BMW Павличенко. Его доклад содержит множество других деталей, позволяющих предположить, что дело просто «спустили на тормозах».

Журналист «Немецкой волны» Кристиан Триппе, который возглавлял съемочную группу, работавшую над интервью с бывшим бойцом СОБРа, в интервью порталу tut.by рассказал, что с русской службой «Немецкой волны» Гаравский связался самостоятельно в сентябре 2019 года.

«Мы проверяли факты. Ядро его информации мы записали в виде досье, которое сверяли со многими экспертами в Европе, хорошо знакомыми с делом. Только после этого мы решили: да, мы расскажем историю Юрия Гаравского», - сказал Триппе. Подтвердив также, что Гаравского не могут отдать под суд за сделанные им признания, но он по сей день, несмотря на охрану, не чувствует себя в безопасности.