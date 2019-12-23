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Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси на неделе

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  • 23.12.2019, 15:28
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Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси на неделе

В ближайшие дни еще сохранится аномальная для декабря погода.

Синоптики рассказали, когда начнется похолодание в Беларуси. Как информирует belgidromet.by , в ближайшие дни еще сохранится аномальная для декабря погода. Во вторник ночью прогнозируется от +3 до +8 градусов, днем — от +5 до +10. Плюсовая температура сохранится в среду и четверг, а в пятницу уже похолодает — до минус 2 градусов. 24-26 декабря ожидаются дожди, 27 декабря — уже преимущественно снег, который продолжится и в последующие дни.

В субботу ночью местами будет до минус +5 градусов, днем — от 0 до +2 на Брестчине. В воскресенье еще немного похолодает: в ночные часы уже будет до -10, а в дневные — от -6 до +1 градуса.

Прогноз погоды на Новый год станет известен в ближайшие дни.


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