«Ъ»: Лукашенко на встрече с Путиным сидел, как ученик младших классов 5 23.12.2019, 15:46

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Фото: «Коммерсантъ»

Российское издание опубликовало фото с «лекции по истории» главы Кремля.

В сентябре Европарламент выпустил резолюцию, согласно которой Вторую мировую войну развязали две тоталитарные державы – Германия и СССР. Спустя несколько месяцев на это заявление ответил Владимир Путин. Причем, сделал он это в неожиданно театральном стиле.

Бенефис российского лидера случился на недавнем заседании глав СНГ. О том, что там произошло, в своей статье в красках рассказал спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников.

«Возможно, Владимир Путин понял, что если немедленно не вмешаться в историю, то могут произойти необратимые изменения в сознании огромного количества людей… На одной стороне баррикад оказался европейский парламент. На другой – никого. И господин Путин решил, очевидно, исправить ситуацию», – пишет он.

По его словам, Путин в ходе заседания превратился в лектора «или даже учителя истории для учеников младших классов, какими показались лидеры стран СНГ в этой новой и, видимо, не самой комфортной для них ситуации».

«Коллеги слушали его по-разному. Внимательнее всех, даже приоткрыв немного рот, Нурсултан Назарбаев. Рассеянным более других казался Никол Пашинян», – подмечает журналист.

Интересно, что судя по фотографиям, Александр Лукашенко действительно внимательно записывал исторические факты, которые перечислял Путин – совсем как ученик.

Что же такого особенного рассказал Путин?

По словам спецкора «Коммерсанта», Владимир Путин, которого очевидно задели слова европейцев, распорядился найти в архивах более десятка документов, которые якобы доказывают, что сговор Советского Союза с фашистами – это цветочки по сравнению с тем, что вытворяли другие страны.

Комментируя факт подписания пакта Молотова-Риббентропа, Путин сказал:

– Это, что, был единственный документ, подписанный одной из европейских стран, тогда Советским Союзом, с фашистской Германией? Оказывается, это совсем не так!

Я просто их перечислю с вашего разрешения. Итак, Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей. Это, по сути, так называемый пакт Пилсудского—Гитлера! Подписан в 1934 году. По сути, это договор о ненападении. Затем англо-германское морское соглашение от 1935 года. Великобритания предоставила Гитлеру возможность иметь свой военный флот, что было запрещено ему, по сути, или сведено до минимума по результатам Первой мировой войны...

По словам главы России, договор между СССР и Германией был последним в ряду тех, которые были подписаны другими европейскими странами, как бы заинтересованными в сохранении мира в Европе.

«Владимир Путин стремительно погружался сам и погружал своих коллег в подробности, и все это было удивительно. Таким мы не видели Владимира Путина никогда: увлеченно читающим вслух архивные шифровки, обстоятельно трактующим и разъясняющим их… Оторваться от этого зрелища было невозможно...

Коллеги слушали его, казалось, в некоторой оторопи. Они не были готовы к уроку. Им оставалось надеяться, что их ни о чем не спросят, не вызовут к доске, ибо она грозила бы стать для них доской позора», – пишет «Коммерсантъ».

Почему Путин ополчился на Польшу

Особый акцент в своей речи российский руководитель сделал на вине Польши в развязывании Второй мировой.

– Что же предприняли польские власти, когда Германия начала претендовать на часть чехословацкой территории? Они предъявили требования одновременно, так же как Германия, на свою долю «добычи» при разделе чехословацкой территории и потребовали, чтобы им тоже была передана определенная часть Чехословакии. Более того, были готовы применить и силу! Сформировали целую специализированную военную группу под названием «Силезия», в состав которой вошли три пехотные дивизии, кавалерийская бригада и другие части!

Далее Путин добавил, что Польша, по сути, взяла на себя роль подстрекателя: «втягивала Венгрию в раздел Чехословакии, то есть осознанно стремилась повязать в нарушение международного права и другие государства».

– СССР, оставшись в одиночестве, вынужден был принять реальность, которую западные государства создали своими руками, – добавил он.

«Что-то такое он сейчас делал с Польшей, после чего той придется непременно реагировать: например, разрывать дипломатические отношения с Россией. Или по крайней мере посла отзывать. И было такое впечатление, что Владимир Путин сам готов к этому, а может, и ждет, и если Польша сама не сделает этого, то это сделает он», – комментирует этот эпизод Колесников.

Интересно, что о роли Сталина во всей этой истории Владимир Путин выразился аккуратно: тот, надо понимать, ничем себя не запятнал.

Хлесткий ответ со стороны Польши

Реакция МИДа Польши последовала незамедлительно: официальная Варшава выступила с заявлением, что российские власти ссылаются на «пропагандистские послания времен сталинского тоталитаризма».

Польская сторона заметила, что к нападению двух стран на ее территорию привел пакт Молотова – Риббентропа, подписанный между Германией и СССР в 1939 году, и секретный протокол к документу, который «разделил Восточную Европу на германскую и советскую сферы влияния».

Министерство со ссылкой на подсчеты историков сообщило, что общее число жертв советских репрессий с 1939 по 1944 годы составило 566 тысяч человек.